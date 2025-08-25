Activiteiten bij de Burchtschutters Wedde

WEDDE – De Burchtschutters uit Wedde bereiden zich voor op het Koningsbal en het Koning- en Keizerschieten.



De Burchtschutters vieren uit dankbaarheid het afscheid van het Koningspaar van het afgelopen jaar

en het afscheid van het Keizerspaar de afgelopen 3 jaar! Dit vieren ze op het feest (vooraf gegaan

door een kleine ceremonie) op 30 augustus in de feesttent te Wedde.



Voordat ze met zijn allen de feesttent in gaan, marcheren ze traditiegetrouw de optocht door het

dorp. Hierbij zijn uiteraard aanwezig het Keizerspaar, het Koningspaar en het jeugd- & kinder-

Koningspaar, gevolgd door de schutters van Wedde, de vendeliers en marketentsters. De stoet wordt begeleid door een Duitse muziekvereniging uit Papenburg. In totaliteit een uniek gebeuren, dus komt dat zien en maak het met hen mee en begeleid ze langs de looproute.



De stoet vertrekt om 19.00 uur vanaf de feesttent richting de Burcht, waar het Koningspaar en het

Keizerspaar opgehaald zullen worden in de koets, het kinder- en jeugdkoningspaar zal voorop gaan in

de stoet van de marcherende schutters. Daarna marcheren ze allen via de Hoofdweg, Oostersingel via de Markedwarsweg weer terug naar de feesttent.



In de feesttent vieren ze het afgelopen jaar, waarna ze er een knalfeest van maken. Feestband Solidair uit Alteveer met Nederlandse muziek tot rock, van feestmuziek tot après ski.

De entree is gratis.



Zondag 7 september 2025 gaan ze weer strijden voor het Koningschap en na 3 jaar weer

voor het Keizerschap. Tevens zal er gestreden worden voor het kinderkoningschap en door de jeugd

van 13 – 18 jaar voor het jeugdkoningschap. Dit jaar schieten ze voor de vierde keer op hun nieuwe schietlocatie nabij het clubgebouw. Voor een ieder vrij toegankelijk.



De schutters zullen omstreeks 13:00 uur marcherend het schietterrein betreden. Het geheel zal muzikaal omlijst worden. Er is genoeg ruimte om een hapje en een drankje te nuttigen. Kortom een heerlijk feest voor jong en oud.

Bedrijven en vriendengroep schietcompetitie seizoen 25/26 s.v. de Burchtschutters

Durven jullie het aan?? Een leuke en ontspannende, sportieve uitdaging. Om samen met je collega’s,

met een vriendengroep, je familieleden of met je vereniging. Strijd samen om de grote Wisselbokaal bij de Burchtschutters. Vanaf 1 oktober kunt u weer mee doen, met deze gezellige competitie. Meedoen is belangrijker dan winnen, gezelligheid en ontspanning staan voorop. ‘Eem wat aans, eem deur oet. Nait schoot’n is ja altied mis’.

Wil je een gezellige avond

Ben je met minimaal 5 personen

Lijkt het je leuk om met een groep mee te doen

Meld je dan aan op: info@deburchtschutters.nl

Of meld je aan bij Erik Middel

Welke datum op een dinsdagavond vanaf 20.00 uur.

Bron: Klaas – Jan Nekeman

Catharina Glazenburg