Auto tegen boom op N367 in Winschoten

WINSCHOTEN – Vanavond zijn rond 19.40 uur politie en ambulance uitgerukt voor een verkeersongeval op de N367, de Oostelijke Rondweg, in Winschoten. De melding stond oorspronkelijk op de Lijnbaan.
Een automobilist botste daar door nog onbekende oorzaak tegen een boom. Daarbij raakte de bestuurder gewond. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld. Het is niet bekend of het slachtoffer naar een ziekenhuis is gebracht.
De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval.
Bron: Marijn Buijse
Foto’s: Beeman Productions
Catharina Glazenburg