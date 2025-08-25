Beleef het Verhalenpad ‘Dutje’ in het Sellingerbos!

SELLINGEN – In het groene hart van Westerwolde, verscholen tussen de bomen van het Sellingerbos, ligt een bijzonder pad: het Egelpad. Dit is niet zomaar een wandelroute, maar een verhalenpad vol avontuur! Hier komt het boek Dutje tot leven – een vrolijk verhaal over de dassenfamilie van Bas de das.
Bas is een nieuwsgierige jonge das. Terwijl papa en mama vinden dat hij zijn winterdutje moet doen, heeft Bas daar helemaal geen zin in. Dutten? Veel te saai! Hij wil spelen, rollen door het hol, buiten ravotten, en misschien zelfs een beetje kattenkwaad uithalen. Gelukkig helpen zijn vriendjes Dax en Door hem om moe te worden. Ze hinkelen, spelen voetbal en doen haasje-over. Maar… lukt het hen om Bas uiteindelijk in slaap te krijgen?
Terwijl je over het verhalenpad loopt, wandel je door een gebied waar écht dassen wonen. Misschien ontdek je hun sporen wel: kleine snuitputjes in de grond, een plukje dassenhaar of zelfs… poep! Onderweg vind je leuke opdrachtjes en kom je steeds een stukje verder in het verhaal.
Praktische informatie:
- Het verhalenpad is te beleven tot en met begin september.
- Maak onderweg een grappige foto van jezelf en mail die naar westerwolde@biblionetgroningen.nl.
- Je maakt kans op een eigen exemplaar van het boek Dutje! De winnaars krijgen halverwege september bericht.
Dus… trek je schoenen aan, neem je speurneus mee en beleef samen met Bas een avontuurlijke wandeling in het Sellingerbos.
Foto’s: Johannes Velthuis
Catharina Glazenburg