Campagne ‘Gezond Groningen’ van start in Winschoten: borden op Israëlplein onthuld

WINSCHOTEN – Van 25 augustus tot en met 8 september zijn op het Israëlplein in Winschoten de campagneborden van Gezond Groningen te zien. Wethouder Erich Wünker onthulde de opvallende borden zaterdag samen met Suzanne Oostvogels van Gezond Groningen en Noortje Bos, leefstijlcoach bij Prenger Hoekman.
Gezondheid centraal
“Vaak staan we pas bij onze gezondheid stil als het minder goed gaat,” zei wethouder Wünker tijdens de opening. “Juist daarom moeten we nú investeren in preventie en een gezonde leefstijl. Zelf in actie komen verlaagt de druk op de zorg en helpt ons om langer vitaal en zelfstandig te blijven.”
Op de borden zijn persoonlijke verhalen van Groningers te lezen, achtergrondinformatie over het netwerk van Gezond Groningen en een oproep om in beweging te komen. Eén van de gezichten van de campagne is leefstijlcoach Noortje Bos, die zich inzet voor een gezonde leefstijl voor alle inwoners van Oldambt.
Provinciale uitdaging
Met de publiekscampagne wil Gezond Groningen – een netwerk van bijna tachtig organisaties – aandacht vragen voor de grote gezondheidsuitdagingen in de provincie. De vraag naar zorg groeit, terwijl het aanbod onder druk staat. Meer preventie en bewustwording zijn daarom noodzakelijk, benadrukt de organisatie.
Oldambt Gezond
Ook de gemeente Oldambt ondersteunt het initiatief. Wünker vertelde dat hij zelf 15 kilo verloor door gezonder te eten en meer te bewegen. “Ik voel me fitter dan ooit en hoop anderen te inspireren hetzelfde te doen,” aldus de wethouder.
Binnen Oldambt worden al diverse initiatieven georganiseerd, zoals de Gezondheidsreis, de inzet van leefstijlcoaches voor jongeren (het is een JOG gemeente , wat staat voor Jeugd op Gezond gewicht) en 55-plussers, en de verspreiding van de krant Oldambt Gezond, met tips en informatie.
Reizende campagne
Na Winschoten reizen de grote informatieborden verder door de provincie. Overal laten ze inspirerende verhalen zien van inwoners die werk maken van een gezondere toekomst.
Meer informatie is te vinden op www.gezondgroningen.nl.
Foto’s: Catharina Glazenburg
Video: Malou Vos