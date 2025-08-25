Dressuursport op hoog niveau bij de Woudruiters

VLAGTWEDDE – Zaterdag stond het terrein van de Woudruiters opnieuw in het teken van de Paas Zomer Competitie (PZC). De deelnemers in de hogere klassen Z1, Z2, ZZ-Licht en de M1 & M2 kwamen aan de start. Onder zonnige omstandigheden werd er fanatiek, stijlvol en sportief gereden, met veel publiek langs de ringen.

De ochtend stond in het teken van de Z-proeven, waarin de combinaties lieten zien hoe kracht en verfijning samenkomen. In de Z1 en Z2 viel op dat ruiters veel aandacht hadden voor harmonie en souplesse, terwijl in de ZZ-Licht indrukwekkende oefeningen te zien waren, waaronder nette wissels en krachtige verruimingen. Het niveau lag hoog en zorgde voor mooie, spannende wedstrijden.

Later op de dag volgden de M1 en M2. Hier was een mooie mix te zien van jonge combinaties die hun eerste stappen op dit niveau maakten en ervaren ruiters die met zekerheid door de proeven gingen. De afwisseling zorgde voor variatie en liet goed zien hoe de dressuursport zich opbouwt richting de hogere klassen.

Zondag

De zondag stond in het teken van de basis- en lichtgevorderde klasses. Het programma bood ruimte aan zowel pony’s als paarden, waarbij jonge combinaties ervaring opdeden en meer ervaren duo’s hun vooruitgang lieten zien.

Pony’s openen de dag

Om 09:30 uur gingen de ponyruiters van start in de B- en L1-klasse. Een mooi begin van de dag, waarin enthousiaste jonge ruiters hun best deden om nette proeven neer te zetten. De sfeer was gemoedelijk en er klonk veel aanmoediging langs de kant.

Paarden in de B, L1 en L2

Vanaf 11:30 uur betraden de paardencombinaties de ring, te beginnen met de B-klasse. Rond het middaguur volgden de proeven in de L1 en L2. De jury kreeg een gevarieerd deelnemersveld voorgeschoteld: van debutanten die hun eerste officiële wedstrijden reden tot combinaties die met vertrouwen en souplesse door de baan gingen.

Vooruitblik op de finale

Na de eerdere wedstrijddagen en deze sportieve zondag, maken de deelnemers zich op voor de finale in september. Een mooi vooruitzicht, waar de beste prestaties van de competitie samen zullen komen.

Sfeer & organisatie

Zoals gebruikelijk bij de Woudruiters verliepen de wedstrijddagen in een gemoedelijke, gastvrije sfeer. Vrijwilligers en organisatie zorgden voor een goed verloop van de wedstrijden en een fijne beleving voor deelnemers en publiek.

Fotoverslag

Bron: Freerk Boskers

Catharina Glazenburg