Ga mee op vleermuisexpeditie tijdens de Nacht van de Vleermuis 

WEDDE – Op vrijdag 29 augustus organiseert Staatsbosbeheer samen met Burcht Wedde een bijzondere excursie in het kader van de Nacht van de Vleermuis. Vanaf 20.30 uur gaan we op pad om de mysterieuze wereld van vleermuizen te ontdekken.
Tijdens de wandeling, die ongeveer twee uur duurt, nemen ervaren gidsen je mee in de schemering en de nacht. Met behulp van een batdetector hoor je de geluiden die vleermuizen maken en leer je alles over hun leefwijze, hun rol in de natuur en de soorten die in deze omgeving voorkomen.
Deze excursie is niet alleen leerzaam, maar ook leuk en spannend voor jong en oud. Een ideaal gezinsuitje voor iedereen die de natuur eens op een andere manier wil beleven!
Praktische informatie:
- Datum: vrijdag 29 augustus
- Starttijd: 20.30 uur
- Startlocatie: Burcht van Wedde
- Meer informatie en aanmelden: https://www.staatsbosbeheer.nl/nachtvandevleermuiswedde
Kom mee en ontdek samen de geheimen van de vleermuis!
Bron: Jelka Vale
Catharina Glazenburg