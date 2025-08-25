Janneke Jager terug in het theater met nieuwe voorstelling Jaagt

HOOGEZAND – Na een gedwongen pauze door ziekte is cabaretière Janneke Jager weer voldoende hersteld om haar plek op het podium te herpakken. Met frisse energie en nieuwe inspiratie keert ze terug in de theaters met haar nieuwste voorstelling Jaagt. Een muzikale show vol humor, herkenning en verlangen, die op 30 september in première gaat in Kielzog Hoogezand.
Na 27 jaar in de Randstad staat ze ineens weer met haar laarsjes in de klei, op haar Groningse geboortegrond. Janneke weet het zeker: híer gaat ze het vinden. Maar wat precies? Geluk, antwoorden, rust? En wat wil ze eigenlijk? Jaagt is een nostalgische zoektocht naar een gevoel van thuiskomen in een nieuwe toekomst. Dralend op een afslag vol vervlogen dromen en verse desillusies. Grappig, ontroerend en pijnlijk herkenbaar. Want wat als je ‘het’ gevonden hebt: is dat dan genoeg?
Over Janneke Jager
Jacques d’Ancona noemde haar: “Puur en persoonlijk, een onuitwisbare personality” (DvhN). Over haar rol in het theaterstuk HAIM (Eemshaven, september 2021) schreef hij: “Met haar stralende persoonlijkheid, haar naturel en haar vocale vermogen is zij de ster van de avond.”
Janneke is cabaretière, zangeres en woordkunstenaar. Ze vertelt sterk geschreven verhalen, weet te imponeren met poëtische liedjes en raakt met een zangstem die recht naar binnen gaat. Ze bekijkt de wereld met een brutale blik en deelt dit met ontwapenende humor, scherpe opmerkzaamheid en soms pijnlijke eerlijkheid. Ontroerend, pittig en grappig – zeggen anderen. Zelf noemt ze het liever: “Een Drama Queen met vleugje Groningse nuchterheid.”
Première
De première is op 30 september in Kielzog Hoogezand en daarna is de voorstelling verder te zien in de Noordelijke provincies.
Informatie en speeldata via www.jannekejager.nl.
Bron: Janneke Jager
Foto: Helena Vegter
Catharina Glazenburg