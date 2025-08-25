DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Tussen zaterdag 12.00 en vanmorgen 7.00 uur is bij een kinderdagverblijf aan de Arnold-Blanke-Straße in Meppen ingebroken. In het gebouw werden de diverse ruimtes en kasten doorzocht. Over de buit en de ontstane schade is nog niets bekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Meppen via 05931/949-0.
Bij een ongeval tussen twee fietsers op de Zur Schmiede is gistermiddag om 17.20 uur een 25 jarige man ernstig gewond geraakt. Hij fietste, samen met een 59 jarige man, na een voetbalwedstrijd op zijn e bike vanaf de “Bawinkeler Damm” in de richting van de “Lehrter Straße”, toen zij met de sturen tegen elkaar botsten. Hierbij kwam de 25 jarige ten val. De 59 jarige fietser bleef ongedeerd.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg