Manege de Driesporen presenteert: 10e editie Ride & Run Onstwedde

ONSTWEDDE – Manege de Driesporen kondigt met trots de 10e editie aan van de populaire Ride & Run in Onstwedde. Dit unieke multisportevenement, dat plaatsvindt op zaterdag 6 september, combineert paardrijden en hardlopen op een uitdagend parcours door de schitterende natuur van Westerwolde.
Tijdens de Ride & Run werken duo’s – bestaande uit een ruiter en een hardloper – samen om een parcours van 5 of 10 kilometer af te leggen. Het evenement is niet alleen een sportieve uitdaging, maar ook een unieke gelegenheid om te genieten van de prachtige omgeving en de gezelligheid van het samen sporten met mens en dier.
Het motto van de Ride & Run is: “Meedoen is belangrijker dan winnen”, waardoor het een toegankelijk en plezierig evenement is voor sporters van alle niveaus. Of je nu een ervaren hardloper bent of een enthousiaste ruiter, iedereen kan deelnemen en plezier beleven.
Nog geen teamgenoot? Geen probleem!
De organisatie koppelt graag deelnemers aan andere enthousiaste sporters. Geïnteresseerden kunnen een e-mail sturen naar rideenrun@hotmail.com.
Deelnemers kunnen kiezen uit een 5 km of 10 km onverhard parcours, waarbij beide routes door de mooie natuurgebieden van Westerwolde voeren. Het evenement biedt een perfecte combinatie van sport, natuur, samenwerking en uiteraard plezier.
Aanmelden kan nog steeds!
Voor meer informatie en inschrijving kunnen deelnemers terecht op de website: www.rideenrunonstwedde.jimdo.com.
Met de 10e editie belooft de Ride & Run dit jaar weer voor jong en oud een groot succes te worden. Mis deze jubileumeditie niet en doe mee!
Bron: Dorien Smith
Foto: René Smith
Catharina Glazenburg