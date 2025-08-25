Nationaal nieuws Damclub Winschoten

WINSCHOTEN, REGIO – “Sportcentrum Drachten” staat tot eind augustus bol van de damactiviteiten. Naast het NK voor dames en heren waren er veel “nevenactiviteiten” georganiseerd, zoals vrijdag 22 augustus de massadamkamp tussen de provinciale jeugd 7-tallen van Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Zaterdag 23 augustus het NK voor clubviertallen en het 6e “Droomdamsters” meisjes toernooi. Woensdag 27 augustus verzorgt GMI Auke Scholma uit Baflo nog een simultaanseance. Het NK voor dames en heren eindigt trouwens op donderdag 28 augustus. Leden van Damclub Winschoten namen deel aan diverse activiteiten, zowel bij de massadamkamp, het “Droomdamsterstoernooi” als het NK-clubteams. Johan Mulder neemt woensdag nog deel aan de simultaanseance tegen GMI Auke Scholma. Cumulatief was Damclub Winschoten met een 12-tal leden en begeleiders present.

Massadamkamp voor Jeugd 7-tallen

Vrijdagmiddag 22 augustus werd de massadamkamp voor jeugd 7-tallen, na decennia, wederom nieuw leven ingeblazen. Het eerste gedeelte werkten de deelneemsters een “Rapidrondtoernooi” af onder een speeltempo van “Fischer 10 min + 3 sec.”. Na de pauze nog zo’n sessie echter dan “Blitzpartijtjes” met een speeltempo van “Fischer 5 min + 2 sec.”. De jeugdteams mochten aantreden met maximaal een aspirant aan bord 1, 2 en 3. Bord 4 en 5 een pupil en bord 6 en 7 een welp, met die restrictie dat een aspirant niet aan bord 4 t/m bord 7 mocht plaatsnemen. Pupillen niet aan bord 6 en 7. Een welp mocht daarentegen aan alle borden worden opgesteld. Het team van de provincie Groningen had louter welpen in de gelederen, maar wist verrassend genoeg een podiumplek te bemachtigen. Het team werd gevormd door Ypharo uit Leek, Joris uit Groningen, Evelyn, Fien, Albert, Pavlo en Ryan uit Winschoten. Teamleider was MI Danny Staal uit Groningen. Overijssel werd ongeslagen kampioen met als goede tweede het team van Drenthe. Groningen stelde met een 8 – 6 winst in de laatste ronde van de “Blitzpartijtjes” tegen Friesland de derde plaats veilig.

6e “Droomdamsters” toernooi.

Vera Brunink van de “Droomdamsters” uit Hollandscheveld verzorgde zaterdag 23 augustus, samen met MF Zainal Palmans uit Hoogeveen het 6e “Droomdamsterstoernooi”. Het deelnemersveld bestond uit 20 meisjes uit alle windstreken, die 7 ronden “Zwitsers systeem” afwerkten, onder een speeltempo van ca. 25 minuten per ronde. De klok kwam pas na 25 minuten in beeld. Winnares werd Viviënne Meijer uit Rijnsburg en tweede Gwen Scholten uit Harderwijk. Chantal van Santen uit Hoogeveen legde beslag op de derde plaats. De 10-jarige Evelyn Boersbroek uit Winschoten legde met 6 punten uit 7 partijen beslag op de 15e plaats. Het volgende en 7e “Droomdamsters” meisjestoernooi vindt zaterdag 6 september plaats in Rijnsburg. De “droomdamster” is overigens een online vereniging die zich met name inzet om het dammen onder vrouwen en meisjes te stimuleren.

Ouders toernooi

Een 8-tal ouders (zonder rating) van de deelnemende meisjes werkten een zogenaamd rondtoernooi af. Kampioen werd Marco Scholten (vader van Gwen) uit Harderwijk.

NK-clubteams

Aan het NK-clubteams namen 22 viertallen deel, die virtueel waren ondergebracht in 3 ratinggroepen. Het toernooi omvatte 9 ronden “Zwitsers systeem”, onder een speeltempo van “Fischer 5 minuten + 3 bonus seconden per zet.” Het team van Damclub Meeden nam hier aan deel. Het team bestond uit Sandra en Bé Brakels, Egbert Wierenga en Jan Starke. Egbert en Jan zijn naast lid van Meeden eveneens lid van Damclub Winschoten. Het team legde beslag op vijfde plaats in haar ratinggroep. Individueel kwam Jan Starke tot 10 punten uit 9 partijen en bleef ongeslagen, Egbert Wierenga 6 punten met een tegenstandrating van 1082 KNDB ratingpunten Sandra 6 punten en Bé 4 punten met een tegenstandrating van 1006 ratingpunten.

Golden Praag

Rob Knevel uit Winschoten was deelnemer bij het internationaal damtoernooi in Praag.

Het toernooi omvatte 8 ronden “Zwitsers systeem” onder een speeltempo van “Fischer 80 basisminuten + 1 bonusminuut per zet”. Rob kwam met 8 punten uit 8 partijen tot een keurige 50% score en een middenmootpositie. Winnaar werd GMI Pim Meurs uit Nederland met 13 punten.

Bron en foto’s: Geert Lubberink

Op de foto’s:

Foto 1 rechts Evelyn

Foto 2 v.l.n.r. Evelyn, Ypharo, Joris, Fien, Pavlo. Albert en Ryan.

Foto 3 v.l.n.r. Egbert, Bé, Jan en Sandra.