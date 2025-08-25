Ongeval met meerdere voertuigen op de N366 bij Stadskanaal

STADSKANAAL – Op de N366, de A.G. Wildervanckweg tussen Stadskanaal en Onstwedde, is vanmiddag om kwart voor zes door een ongeluk met meerdere voertuigen een flinke ravage ontstaan. Vier voertuigen, waaronder een busje, waren betrokken bij het ongeluk.
De hulpdiensten kwamen ter plaatse. De N366 werd aan beide kanten afgesloten. Alle inzittenden van de voertuigen zijn in een ambulance onderzocht. Of er daadwerkelijk personen naar het ziekenhuis zijn gebracht is niet bekend.
De ARS (Aanrijdingselecteur) is ter plaatse geweest om de situatie in kaart te brengen. Pechhulp & Berging Willem Keizer heeft de voertuigen afgesleept.
Bron: 112regioflits
Catharina Glazenburg