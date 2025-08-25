Ontdek jouw talent bij Kunstenschool ZG

WESTERWOLDE, STADSKANAAL, BORGER-ODOORN – Kunstenschool ZG heeft haar deuren weer geopend voor een nieuw seizoen vol muziek, dans, theater en beeldende kunst. Er zijn weer talloze inspirerende cursussen te volgen voor jongeren en volwassenen.
Met een breed aanbod aan disciplines wil Kunstenschool ZG iedereen de kans bieden om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Of je nu wilt leren dansen, een instrument wilt leren bespelen, interesse hebt in theater of op zoek bent naar een cursus beeldend, er is voor iedereen iets te beleven.
De lessen worden gegeven door enthousiaste en ervaren docenten in een plezierige leeromgeving.
Al vanaf twee jaar kunnen kinderen meedoen met Muziek voor Peuters om vervolgens door te stromen naar Muziek voor Kleuters en De Muziekwerkplaats. Leuke en leerzame cursussen waar een goede muzikale basis wordt gelegd.
Kinderen die graag dansen kunnen zich aanmelden voor een proefles ballet of streetdance. Voor volwassenen is er de Dance Workout met conditie-oefeningen op muziek.
Iedereen van 7-18 jaar die van toneel, zang en dans houdt en zich wil ontwikkelen in spel en drama is welkom bij de jeugdtheaterlessen. Een proefles is altijd mogelijk.
Ook is er een uitgebreid aanbod beeldende kunst voor jongeren en volwassenen met teken- en schildercursussen en ruimtelijke kunst.
Kunstenschool ZG verzorgt lessen in de gemeenten Stadskanaal, Westerwolde en Borger-Odoorn.
Alle informatie is te vinden op de website: kunstenschoolzg.nl.
Bron: Gineke Drenth
Catharina Glazenburg