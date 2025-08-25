Proattafel met Bert Hadders: verhalen, muziek en markante Veenkolonialen en Nedersaksen

VALTHERMOND – Op de Proattafel van Voel het Veen gaat Bert Hadders in gesprek met gasten die ieder op hun eigen manier verbonden zijn met de Veenkoloniën. Bekende en minder bekende stemmen uit de regio schuiven aan voor verhalen, anekdotes en een blik op verleden, heden en toekomst. Schrijvers, muzikanten, bewoners en markante persoonlijkheden nemen plaats aan tafel, terwijl Jan Veldman de avond muzikaal omlijst.



Aan de Proattafel schuift opnieuw een bont gezelschap aan. Bert Hadders ontvangt Albert Bartelds, streektaalfunctionaris en maker van de podcast De Nedersaksen. Samen onderzoeken zij met humor en kennis of een Rouveender en een Veenkoloniaal elkaar eigenlijk wel verstaan. Zoals Bartelds zegt: “Je kan overal dezelfde hamburger eten, of je eet iets lokaals. Zo is het ook met taal.”



Jacob Mulder is bijna in z’n eentje verantwoordelijk voor de instandhouding van cultuur in de Veenkolonies. Het theater Geert Teis heeft zelfs een vaste stoel voor hem gereserveerd en de meeste bekende artiesten zijn weleens met hem op de foto gekomen. Daarnaast is Jacob zeer geïnteresseerd in de plaatselijke geschiedenis. Hij weet bijvoorbeeld alles over de middenstand van Musselkanaal, de winkelweek en bijbehorende kermis.

Een markante verschijning én een BV-er (Bekende Veenkoloniaal)! Eva Osinga-Dubbelboer brengt de ontwerpen van architect Klaas Prummel tot leven. Hij gaf de Veenkoloniën een eigen gezicht met kerken, boerderijen en statige huizen, waaronder de Concertboerderij d’Rentmeester zelf. Haar fascinatie begon ooit als studieproject, groeide uit tot een boek en een fietsroute en is inmiddels een levenslange

passie geworden die zij met kennis en liefde deelt.



Silvia Fledderus zorgt voor een persoonlijk en poëtisch moment met een ode aan haar oma. Vanuit dit vertrekpunt verweeft ze familiegeschiedenis met muziek, taal en verhalen. Met haar zang, instrumenten en verhalen blaast ze het Nedersaksisch nieuw leven in en geeft ze een eigentijdse stem aan de traditie.



De avond wordt muzikaal omlijst door Jan Veldman, die tussen de gesprekken door zijn liedjes ten gehore brengt. Met zijn Groningstalige muziek, soms lichtvoetig en dan weer melancholiek, legt hij de juiste accenten bij de verhalen aan tafel en zorgt hij voor verbinding tussen woord en muziek.



De Proattafel is een avond vol verhalen, muziek en ontmoetingen waarin het land en de mensen van de Veenkoloniën spreken. Een programma om naar uit te kijken en om zelf deel van uit te maken. De perfecte afsluiter van de Voel het Veen Zomereditie.

Vrijdag 29 augustus bij d’Rentmeester

Zaal open: 19:00 uur

Aanvang: 19:30 uur

