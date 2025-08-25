Samen zingen in de Bartholomeuskerk Beerta

BEERTA – Op vrijdag 29 augustus klinkt de Bartholomeuskerk in Beerta vol muziek en samenzang tijdens de Zomer Zang Avond.
Verwacht een avond vol prachtige, bekende liederen zoals Psalm 150 en Amazing Grace, waarbij u van harte wordt uitgenodigd om mee te zingen. Ook is er ruimte om te luisteren naar het levensverhaal van een gast en zelfs uw eigen liedverzoek kan nog worden ingediend via de socials van Geloof in Oldambt (tot woensdag 27 augustus).
De leiding van de avond is in handen van Bert Noteboom. De toegang is gratis.
Vanaf 19:30 uur gaan de deuren open, en om 20:00 uur begint het programma.
Kom genieten, zingen en beleven in de sfeervolle Bartholomeuskerk.
Iedereen is welkom!
Bron en foto’s: Bert Noteboom
Catharina Glazenburg