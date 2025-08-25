Vanaf 1 september groot onderhoud aan provinciale weg tussen Sellingen en Ter Apel 

SELLINGEN, TER APEL – De provinciale weg N976 krijgt vanaf 1 september een opknapbeurt tussen Sellingen en Ter Apel. De rijbaan krijgt nieuw asfalt tussen de aansluitingen met de Borgerschapenweg en de Schaalbergerweg. Tegelijk krijgt het fietspad nieuwe verharding vanaf de kom van Sellingen tot aan de Borgerschapenweg. De werkzaamheden duren tot en met eind oktober.
Omleidingen
De N976 is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer. Verkeer tussen Vlagtwedde en Ter Apel wordt omgeleid via Onstwedde en Mussel (de N365, N975 en N366). De omleidingsroutes staan met borden aangegeven.
Bestemmingsverkeer
Percelen en woningen blijven bereikbaar voor eigenaren, met uitzondering van de dagen dat er geasfalteerd wordt. Om welke dagen het gaat, wordt direct met de betrokkenen gecommuniceerd.
Fiets en openbaar vervoer
Fietsers kunnen wel langs de werkzaamheden. Tussen de Borgerschapenweg en de kom van Sellingen worden fietsers over de rijbaan geleid. Lijn 72 van Qbuzz rijdt tijdens de werkzaamheden tijdelijk via de Beetserweg en de Voorbeetserweg. De actuele reisinformatie staat op de website van Qbuzz.
Eerste fase groot onderhoud
Het werk in september en oktober is de eerste fase van de werkzaamheden aan de N976. Het groot onderhoud tussen de Borgerschapenweg en de bebouwde kom van Sellingen en tussen de Schaalbergerweg en Ter Apel, wordt in het voorjaar van 2026 uitgevoerd (fase 2 & 3).
Veiliger en toegankelijker
Naast het asfaltonderhoud wil de provincie meer aanpassingen laten doen om de provinciale weg tussen ter Apel en Sellingen veiliger en toegankelijker te maken. De huidige weg is te smal om er veilig 80 km/u te rijden en voldoet niet aan de landelijke en regionale richtlijnen voor verkeersveiligheid. Omdat er aan beide kanten bomen staan, kan de weg niet worden verbreed. Daarom wil de provincie de maximumsnelheid aanpassen van 80 km/u naar 60 km/u. De plannen hiervoor zijn klaar. De nieuwe snelheid gaat naar verwachting in oktober gelden.
Uitstel werkzaamheden
Oorspronkelijk zouden de werkzaamheden aan de N976 eind mei 2025 starten. Op die manier kon het hele tracé voor het einde van het jaar worden afgerond. De voorbereiding van de werkzaamheden nam echter meer tijd in beslag dan verwacht. Daarom starten de werkzaamheden na de zomer en worden de werkzaamheden, na een onderbreking in de winter, in het voorjaar van 2026 hervat.
Bron: Provincie Groningen
Catharina Glazenburg