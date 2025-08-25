Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.
Welke interviews kunt u vandaag verwachten:
09.15 uur Reportage Malou
10.15 uur Corine Jager over Highland Dancing in Zuidlaren
10.45 uur Piet Wouterse over starten nieuwe marching snaredrumgroep
11.15 uur Malou reportage
11.45 uur Harry Romijn over lezing Gronings beleg en -ontzet in beeld
Presentatie: Linda Koops
Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.
Wilt u een uitzending terugluisteren? Klik dan HIER, zoek GOUD, de datum en, indien bekend, de tijd dat het item werd uitgezonden.
Catharina Glazenburg
Bron: Groningen1