Wereldkampioen 2.0 Hotrods, Jason Secker uit Schotland neemt deel aan het Speedweekend Ovalracing in Ter Apel

TER APEL – Het is inmiddels een traditie en door velen geroemd als het hoogtepunt van het ovalracing seizoen in Ter Apel, zo wordt ook dit seizoen het Speedweekend georganiseerd, niet één, maar twee dagen autoraces, zelfs onder kunstlicht op zaterdagavond. Interessant voor ovalracers uit heel Nederland, Duitsland, Belgie, Engeland en Schotland.

Dit jaar zal het op zaterdag 30 en zondag 31 augustus plaatsvinden in het autosportstadion “De Polderputten” in Ter Apel. Het wordt dan ook wederom een bomvol autosport weekend. Zo gaan de 2.0 Hotrods in samenwerking met Britse ovalracing organisatie, Spedeworth Motorsports, strijden om het National Championship en staat als toetje voor deze coureurs de Dutch Open titel op het spel. De razendsnelle National Hotrods gaan strijden om de EuroMaster titel 2025, voor hun één van de hoogtepunten van het seizoen. Daarnaast zijn er ook nog twee gastenklasses toegevoegd aan het programma. De Stockrods van het circuit uit het Limburgse Posterholt strijden om de Gouden Helm Trofee en na jaren afwezigheid staan de Stockcar Formule 2’s weer aan de start.

Juniorenklasse

Ook tijdens het Speedweekend gaat de jeugd tussen 11 en 16 jaar het tegen elkaar opnemen in de Juniorenklasse. En dat het Speedweekend populair is kunnen we in deze klasse goed terug zien. Tijdens het Speedweekend is er flink wat extra deelname in deze klasse te bewonderen uit heel Nederland en Duitsland. In de strijd om het Nederlandskampioenschap gaat Teis Fischer uit Ter Apel aan de leiding, met 33 punten voorsprong op Niek Feenstra uit Schoonoord kan tijdens het Speedweekend een grote slag geslagen worden richting de NK titel 2025. Want na de

Rookie Rods

Bij de Rookie Rods bereikt de tussenstand in het NK een spannend hoogtepunt tijdens het Speedweekend op 30 en 31 augustus. Tijdens dit weekend staan maar liefst zes races op het programma, waardoor er veel punten te verdienen zijn en het klassement flink kan verschuiven. Aan kop staat Raymond Kuiper uit Ter Apel met 196 punten, een constante rijder die als favoriet geldt. Keano Boes uit Vroomshoop volgt op korte afstand; zijn eerdere piekprestaties laten zien dat hij de Raymond Kuiper zeker kan uitdagen. Ook Brian Doddema uit Musselkanaal, die tijdens de laatste wedstrijddag maar liefst 57 punten wist te scoren (er zijn maximaal 60 punten te verdelen), blijft een sterke concurrent. Achter hen volgen Cato Caspers uit Kampen en Zoé van Wieren uit Zwartemeer, die tijdens een goed weekend het klassement flink kunnen opschudden. Met zes races in twee dagen draait het weekend om snelheid en strategie.

SuperRods

Het Speedweekend belooft een spannende strijd te worden in de SuperRods. Bernd Horstkamp uit het Duitse Hoogstede voert het klassement aan in het NK, met Kevin Zwiep uit Schoonoord en Nick van Hoogen uit Tweede Exloermond vlak achter hem. Ook Catrinus Vochteloo uit Emmen en Edward Jan Walsma uit Joure liggen binnen bereik van de top, waardoor het klassement volop kan verschuiven. In deze klasse waarin de auto’s tot het uiterste zijn geprepareerd kan een klein technisch probleem of een fout tijdens de race direct 0 punten opleveren, waardoor niets vanzelfsprekend is. Voor de coureurs liggen er veel kansen om punten te scoren en een belangrijke stap te zetten in het kampioenschap.

2.0 Hotrods

Voor de 2.0 Hotrods, de klasse die zijn oorsprong kent in Groot Britannie, is dit absoluut het hoogtepunt van het seizoen in Nederland, met naast een grote delegatie coureurs uit Nederland en Duitsland staat er ook deelnemers vanuit het Verenigd Koninrijk aan de start. Ruim 25 deelnemers zullen ditmaal gaan strijden om het National Championship als ook het Dutch Open. De coureurs zullen in de kwalificatie heats gaan loten voor hun startpositie om vervolgens punten te verzamelen voor de grote finales. Op zaterdagavond, onder kunstlicht, staat het National Championship op het programma. Jorden Vowinkel uit Ommen is bezig aan een sterk seizoen en gaat aan de leiding van het Nederlandspunten kampioenschap. Ook bij het int. NK ovalracing gaat Vowinkel aan de leiding al staat hij daar gelijk in de puntenstand met Rik van der Linden uit Tilburg. Ook de ervaren Frank Nohring is in vorm, zo won hij de laatste wedstrijd voor de zomerstop twee races en won hij het dagklassement. Maar er moet ook zeker rekening gehouden worden met onze gasten uit het Verenigd Koninkrijk. Een sterke groep met veelal ervaren coureurs maakt de oversteek naar Ter Apel. Wat te denken van Jason Jackson die in 2023 het National Championship won in Ter Apel. Ook Gavin Botfield staat weer aan de start, hij won al twee keer eerder het National Championship in Ter Apel en is één van de grote mannen in de UK. Daarnaast moet er zeker rekening worden gehouden met Jason Secker uit Schotland, hij maakt een sterk seizoen door en wist die al te bekronen met de winst van het Wereldkampioenschap in juni verreden in Schotland.

National Hotrods

Bij de National Hotrods is het Speedweekend en de strijd om de EuroMaster titel altijd één van de hoogtepunten van hun seizoen. Er staat dan ook een groot internationaal deelnemersveld aan de start om de titel die door Teuben Logistics uit Ter Apel gesponsord wordt. Reimon Bos uit Noord Sleen is dit seizoen wederom de sterkste in Ter Apel, hij voert dan ook de ranglijst van de National Hotrods in Ter Apel aan en won al meerdere malen de strijd om de Euromaster. Al moest hij vorige seizoen zijn meerdere erkennen in Jeffrey Roeffen, hij won in 2024 voor het eerst met zijn Ford Fiesta de EuroMaster titel. Daarnaast kennen Johan Sanders uit Ter Apel en Arno Gons uit Oude Pekela beiden een uitstekend jaar. Zij voeren de kampioenschappen van de NHRRG aan, de overkoepelende kampioenschappen over alle ovale circuits in Nederland. Maar in dit sterke deelnemersveld zijn er tal van kanshebbers op de titel. Wat te denken van de ervaren John van den Bosch uit Rosmalen of de jonge Nico Storb uit het Duitse Gelsenkirchen die ook een erg sterk seizoen door maakt.

BMW Cup

Het Int. NK kampioenschap voor de BMW Cup staat aan de vooravond van een spectaculair Speedweekend. Met zes races verdeeld over twee dagen zijn er veel punten te verdelen en kan het klassement flink op z’n kop gezet worden. Elke race telt, en snelle en consistente coureurs kunnen volop profiteren van zo’n weekend vol races. Aan kop staat Rowen Snijder uit Nieuw Amsterdam met 188 punten, gevolgd door Equipe Huisman/Snijder (166) en Torsten Katuin (158) uit Emmer Compascuum. Ook Justin Philips uit Veendam kan met sterke prestaties voor een verrassing zorgen.

Standaard 2000

Het Speedweekend belooft een zware maar spannende uitdaging te worden voor de Standaard 2000-coureurs. In deze klasse met fraaie bolides op brede slicks staan tijdens de twee dagen staan ook zes races op het programma, waardoor snelheid, concentratie en uithoudingsvermogen continu op de proef worden gesteld. Het is een weekend waarin consistentie net zo belangrijk is als snelheid. De competitie is dit seizoen hevig, ondanks het kleine deelnemersveld zijn de coureurs erg aan elkaar gewaagd, en met respect voor elkaars materiaal zorgt dat voor prachtige close races. Ruben Schans uit Nieuw Weerdinge voert het klassement aan met 219 punten, gevolgd door Michael Birke en eq Brakels. Bas Van der Straat en Michel van der Zwaag liggen op korte afstand, wat betekent dat iedere race in deze eindfase van het seizoen invloed kan hebben op de ranglijst.

Stockrods uit Posterholt

Vorig jaar stonden ze voor het eerst aan de start in Ter Apel en dat bleek direct een succes. Normaliter staan deze kleine, vinnige productie auto’s aan de start op het ovale asfalt van het circuit in het Limburgse Posterholt. Dit jaar zal de strijd bij de Stockrods, met een groot deelnemersveld, op de korte baan zeer interessant te worden. Zo strijden zij op zaterdag om de Gouden Helm bokaal die vorig jaar voor het eerst in Ter Apel werd verreden. Met startnummer #332 was het Christian Peters die in 2024 de Gouden Helm wist te winnen, hij zal ook dit weekend aan de start staan in Ter Apel.

Stockcar Formule 2

Na vele jaren afwezigheid zijn ze weer terug, De BriSCA Stockcar Formule 2’s. Deze indrukwekkende klasse, met speciaal voor het ovalracen gebouwde auto’s, die in de bochten contact mogen hebben middels de stalen bumpers, zijn op vele ovals in Nederland en Engeland actief. Op zowel verzoek van de racefans als vele coureurs staan ze na lange afwezigheid met een mooi deelnemersveld aan de start van dit Speedweekend. Wij hopen dat de coureurs en racefans net zo enthousiast zijn als de organisatie zodat we ze wellicht weer vaker aan de start zullen zien staan. In ieder geval mooi om te zien is dat we met Jarno Emming en Brian Kuper ook twee regionale coureurs uit Ter Apel aan de start hebben.

De races zullen zaterdag 30 augustus om 14.00 uur van start gaan en zondag zal de eerste race om 11.00 uur van start gaan, alle klasses komen beide dagen drie keer aan de start. Met op zaterdagavond het 2.0 Hotrod National Championship onder kunstlicht en op zondag staat de EuroMaster titel bij de National Hotrods op het programma. De organisatie, maar ook de coureurs staan te trappelen om er weer een fantastische show van te maken voor de vele racefans die het ovalracen rijk zijn. Meer info over en tickets voor de wedstrijden zijn te vinden op www.ovalracing-terapel.nl.

Bron: Robert Dreier, Voorzitter Noord Nederlandse Ovalracing Ter Apel

Foto’s: Martijn Wieringh

Catharina Glazenburg