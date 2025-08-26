Brandweer druk met buitenbranden

REGIO – Op diverse locaties zijn vandaag buitenbranden geblust.
In de nacht van vrijdag 15 augustus op zaterdag 16 augustus (00:00 uur) heeft Veiligheidsregio Groningen het natuurbrandrisicoprofiel van fase 1 naar fase 2. Dat betekent dat het risico dat een natuurbrand ontstaat hoger is dan eerst. De brandweer is daarom extra oplettend.
Dat dit niet voor niets is bleek vandaag. De brandweer is uitgerukt voor meerdere buitenbranden:
-Rond half één en kwart voor drie vanmiddag rukte brandweer Winschoten uit voor een bermbrand aan de Pekel AA in Blijham.
-Om twintig over vijf rukte brandweer Veendam uit voor een buitenbrand aan de Borgercompagnie in Wildervank
-Om kwart voor zes was er een hooibrand aan de Bovenweg in Muntendam
-Rond zes uur een veenbrand aan het Veenpad in Veendam
-Rond half zeven een strobrand aan de Vennenweg in Meeden
-Rond tien voor zeven brand in een bult houtsnippers aan de Hamsterweg in Bad-Nieuweschans
Catharina Glazenburg