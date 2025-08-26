Coronaprik: uitnodigen risicogroepen 2025 van start

REGIO – Vanaf 26 augustus 2025 ontvangen de eerste mensen een uitnodiging voor de coronaprik. Het RIVM stuurt de uitnodigingen tot medio oktober naar mensen van 60 jaar en ouder. De coronaprik wordt van 15 september tot en met 5 december 2025 gegeven op priklocaties van de GGD(Gemeentelijke Gezondheidsdienst) door het hele land.



Extra bescherming voor risicogroepen

Het coronavirus is er nog steeds en kan weer opleven. De coronaprik geeft mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona, extra bescherming tegen ziekenhuisopname of overlijden door corona.

Uitnodigingsbrief

Iedereen vanaf 60 jaar ontvangt een brief van het RIVM. Bij mensen die vorig jaar een coronaprik hebben gehaald bij de GGD(Gemeentelijke Gezondheidsdienst), staat er al een voorstel voor een afspraak in. Anderen worden in de brief uitgenodigd om zelf een afspraak te maken bij de GGD. Dat kan via planjeprik.nl of 0800-7070.

Afspraak maken zonder brief

Volwassenen van 50 tot en met 59 jaar die jaarlijks een uitnodiging voor de griepprik krijgen, kunnen ook een coronaprik halen. Dit geldt ook voor kinderen en volwassenen met een medisch hoog risico, bijvoorbeeld met een ernstige afweerstoornis. Meer informatie hierover is te vinden via medisch hoog-risicogroepen. Ook zorgmedewerkers die werken met kwetsbare patiënten komen in aanmerking voor een coronaprik. Deze groepen ontvangen géén uitnodigingsbrief van het RIVM. Zij kunnen zelf een afspraak maken via planjeprik.nl of door te bellen naar 0800-7070.

Volwassenen en kinderen die niet tot de doelgroep behoren, maar die vanwege bijvoorbeeld een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts, toch een coronaprik willen, kunnen ook een coronaprik halen.

Adviezen om luchtweginfecties te voorkomen

Sommige mensen kunnen erg ziek worden van een coronavirus, griepvirus of verkoudheidsvirus. Het blijft daarom voor iedereen belangrijk om de adviezen om luchtweginfecties te voorkomen te volgen.

GGD-priklocaties

Op 15 september starten de GGD’en met het zetten van de coronaprik. Er wordt tot en met 5 december gevaccineerd met het mRNA-vaccin van Pfizer/BioNTech. Het vaccin is afgestemd op de coronavarianten waarvan verwacht wordt dat ze het meest zullen voorkomen.

Bewoners van zorginstellingen krijgen de coronaprik in de instelling zelf. Zij ontvangen via de zorginstelling meer informatie hierover.

Mensen die door een ernstige ziekte, aandoening of beperking niet zelf of met hulp van anderen naar een GGD-priklocatie kunnen gaan, kunnen in bijzondere gevallen de coronaprik thuis ontvangen. Zij kunnen hiervoor vanaf vandaag contact opnemen met de GGD via 0800-7070.

Bron: RIVM

Catharina Glazenburg