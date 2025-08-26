Gemeente Oldambt gaat over tot aankoop pand Vissersdijk 86

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 26 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG VEEL ZON | VANAVOND EEN BUI

Vanochtend is het nog zonnig met wat sluierbewolking. Dat laatste wordt vanmiddag en vanavond geleidelijk wat meer, en vanavond is er ook kans op een enkele bui. Maar er blijven vanmiddag ook nog zonnige perioden en het wordt warm: maximum 25 á 26 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidoost tot zuid.

Komende nacht is het de meeste tijd wél bewolkt en plaatselijk kan ook dan een klein buitje vallen. Morgen is het wisselend bewolkt en dan is het vrijwel overal droog. Maximumtemperatuur morgenmiddag 25 graden en minimumtemperatuur vannacht rond 15 graden.

Donderdag wordt de kans op een bui iets serieuzer, tenminste in de middag en avond. Want dan kan er een flinke regenbui passeren, mogelijk ook eentje met onweer. Vrijdag en in het weekend zullen er vooral enkele regenbuien vallen en het is dan vaak bewolkt. Donderdag is het door de zuidenwind nog 23 tot 25 graden, maar daarna is het 20 tot 22 graden.