Gemeente Oldambt gaat over tot aankoop pand Vissersdijk 86

WINSCHOTEN – De gemeente Oldambt heeft het pand aan de Vissersdijk 86 aangekocht. Eerder ging de gemeente over tot aankoop van de naastgelegen percelen. Nu ook nr. 86 in eigendom is, kan de gemeente starten met de herinrichting van de zogeheten Liefkenshoek. De Liefkenshoek is één van de centrale locaties binnen de centrumontwikkeling van Winschoten.
Wethouder Erich Wünker van de gemeente Oldambt is tevreden met de aankoop. “Het is een strategische locatie in het centrum. De paar panden en directe omgeving verdienen al langere tijd geen schoonheidsprijs. Nu het laatste pand bij ons in eigendom is, kunnen we de plannen voor de herontwikkeling concreet maken en ook dit deel van het centrum voorzien van een kwaliteitsimpuls.”
Eerst sloop
Aan de Vissersdijk 86 zit nu nog Budget Food, dat het pand huurt. Over ruim een half jaar loopt de huurovereenkomst af. De gemeente is gestart met de voorbereidende onderzoeken, waaronder bijvoorbeeld de mogelijke aanwezigheid van asbest. Naar verwachting zal medio 2026 worden begonnen met de sloop van de panden. De eerste, voorlopige plannen voorzien in een combinatie van de herinrichting van de openbare ruimte en eventuele woningbouw.
Tweede aankoop 2025
Het is de tweede strategische aankoop van de gemeente binnen korte tijd. Eerder dit jaar kreeg de gemeente Oldambt de zogeheten Blaauwlocatie aan de Stikkerlaan in eigendom. Ook deze locatie maakt onderdeel uit van de centrumplannen, in directe samenhang met de Lucas-locatie. Achter de schermen wordt gewerkt aan diverse, eerste scenario’s voor de Lucas/ Blaauwlocatie. Zoals het zich nu laat aanzien, worden deze plannen later dit jaar met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen gedeeld.
Bron: Gemeente Oldambt
Catharina Glazenburg