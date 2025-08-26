Groningen wint bid voor prestigieus IEEE-ISAF Congres 2028

GRONINGEN – Groningen heeft het concurrerende bid gewonnen voor het International Symposium on Applications of Ferroelectrics (ISAF) 2028, ondersteund door de wereldwijde organisatie IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Het congres vindt in juli 2028 plaats en brengt 450 tot 700 toonaangevende wetenschappers uit de hele wereld naar Nederland – naar Groningen.
Strategische waarde voor stad en wetenschap
De ISAF brengt de wereldwijde gemeenschap op het gebied van onderzoek naar ferro-elektrische materialen samen – slimme materialen die worden gebruikt voor geavanceerde sensoren, actuatoren, gegevensopslag en energieterugwinning – met een directe impact op de energietransitie, digitalisering en medische technologieën. Volledig in lijn met de belangrijkste economische prioriteiten van de gemeente Groningen.
“Het binnenhalen van ISAF 2028 is een enorme mijlpaal,” aldus Wouter Olland, Groningen Conventions. “Dit congres verbindt wetenschap, innovatie en stad, en zet Groningen internationaal op de kaart als congres- en kennislocatie.”
Kracht van samenwerking
Het bid werd gerealiseerd door een sterk consortium bestaande uit:
Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
Universiteit Twente (UT)
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
Onder leiding van o.a. Prof. Beatriz Noheda, Dr. Martin F. Sarott, PhD-kandidaat Ewout van der Veer, Prof. Gertjan Koster en Dr. Bart Macco, samen met een breed internationaal netwerk, werd de winnende propositie opgesteld.
Belangrijke partners waren:
NBTC (Netherlands Board of Tourism & Conventions) – Lindsey Eijffinger (bidbook & strategisch advies)
Groningen Conventions – Wouter Olland (initiatief, advies & promotie Groningen en partners)
Grote impact voor Groningen
Het congres genereert niet alleen aanzien en zichtbaarheid, maar ook een significante economische impuls voor de stad en regio.
Verwachte resultaten zijn:
450–700 internationale wetenschappers die een volle congresweek in Groningen verblijven
Toegenomen internationale zichtbaarheid van de RUG en partneruniversiteiten
Economische waarde door hotelovernachtingen, horeca en lokale bestedingen
Groningen als congresstad
Het bid werd mede mogelijk gemaakt door Groningen Conventions ‘powered by’ de Groningen Congres Alliantie, een krachtig partnerschap van publieke en private partijen dat zich inzet voor het versterken van de internationale congrespositie van Groningen. “Met dit congres laten we zien dat Groningen een aantrekkelijke, toegankelijke en innovatieve congresbestemming is,” aldus Olland.
Bron: Wouter Olland
Catharina Glazenburg