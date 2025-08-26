DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Zondag is tussen 16.00 en 17.30 uur vanaf de parkeerplaats van een zonnestudio aan de Am Stadtpark in Papenburg een scooter gestolen. De schade bedraagt 2.300 euro.
Tussen zaterdag 15.00 en maandag 12.30 uur is bij een in aanbouw zijnde woning aan de Hoek in Papenburg ingebroken. De daders hebben de toegangsdeur opengebroken. Er zijn diverse gereedschappen en bouwmateriaal gestolen. De schade wordt op 1.000 euro geschat.
Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Papenburg via 04961/9260.
Meppen
Tussen zaterdag 12.00 en maandag 07.00 uur is bij een kleuterschool aan de Arnold-Blanke-Straße in Meppen ingebroken. De daders kwamen binnen door een raam te vernielen. De diverse ruimtes en kasten werden overhoop gehaald. De ontstane schade bedraagt 5.000 euro. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Meppen via 05931/949-0.
Walchum/A31
Gisteren zijn rond 16.40 uur vanaf een viaduct aan de Bischofsweg in Walchum meerdere stenen op de A31 gegooid. Hierbij werd volgens getuigen een vrachtwagen met oplegger, die in zuidelijke richting reed, geraakt. Voor zover bekend deden zich geen ongelukken voor. Op het viaduct zouden twee kinderen/jongeren hebben gestaan. Of zij verantwoordelijk zijn voor het gooien met de stenen is niet duidelijk. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de Autobahnpolizei Lingen 05908/9348115.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg