Neem een kijkje bij varkenshouders tijdens het Weekend van het Varken

BEERTA, FINSTERWOLDE – Tijdens het Weekend van het Varken op zaterdag 13 en zondag 14 september nodigen de familie Schansema in Finsterwolde en familie Ten Have u uit om hun varkens te bekijken. Iedereen is welkom om een kijkje te nemen op deze varkensbedrijven. Er wordt uitleg gegeven en er zijn diverse leuke activiteiten op het erf.



Hieronder de uitnodigingen:

Kom koffiedrinken bij de boer tijdens het Weekend van het Varken bij familie Ten Have-Mellema in Beerta.

Wil je een keer in alle rust in gesprek met een varkenshouder? Dat kan bij familie Ten HaveMellema in Beerta op zaterdag 13 september tijdens het Weekend van het Varken. De varkenshouders openen hun bedrijf voor een klein groepje bezoekers.

Ze organiseren twee koffierondes: om 10.00 uur en om 13.30 uur. Aanmelden is verplicht. Zo is er echt tijd voor een goed gesprek. Per gespreksronde is er plek voor 25 personen. Bij veel aanmeldingen plannen de varkenshouders eventueel een extra ronde in. Aanmelden is verplicht en kan via info@hamletz.nl. Geef bij de aanmelding je voorkeurstijd door. Je ontvangt vervolgens een uitnodiging met alle info.



Bekijk de plannen voor de eerste moderne houten varkensstal in Nederland In de bezoekersruimte met uitzicht op de varkens vertellen Detmer, Annechien en Menno ten Have over hun bedrijf.

In 2023 werden ze getroffen door een brand die een deel van de stallen verwoestte. Maar de familie Ten Have Mellema laat zich niet uit het veld slaan. Ze gaan een nieuwe stal bouwen; een speciale stal van hout voor dragende zeugen en kraamzeugen. Zo’n stal is nog nergens in Nederland gebouwd. Een uniek inkijkje dus!



Overstap naar biologische varkenshouderij

Detmer, Annechien en Menno runnen het bedrijf samen. Ze hebben een duidelijke visie: varkensvlees produceren met oog voor dier, mens en omgeving. Onder het merk Hamletz brachten ze varkensvlees op de markt. Door de brand in juni 2023 waren er na april 2024 geen vleesvarkens meer en konden de supermarkten niet meer beleverd worden. Nu hopen ze een nieuwe start te maken door de overstap te maken van twee sterren Beter Leven naar biologisch. De bouw van de nieuwe stallen zijn daar onderdeel van.



Tijdens het Weekend van het Varken vertelt de familie Ten Have Mellema, met een kop koffie of thee

en iets lekkers erbij graag meer over hun keuzes en bijzondere bouwplannen. Ze laten je hun nieuwe

stal op papier zien, je kunt vragen stellen en rustig rondkijken in de bezoekersruimte met uitzicht op

de varkens.



Kom naar de open dag bij familie Schanssema in Finsterwolde tijdens het Weekend van het Varken



Ben je benieuwd hoe het eraan toe gaat op een modern vleesvarkensbedrijf? Tijdens het Weekend

van het Varken ben je van harte welkom op het bedrijf van Bartelt en Vianne Schanssema in

Finsterwolde. Op zaterdag 13 en zondag 14 september openen de bedrijfsleiders tussen 10.00 en

16.00 uur hun erf en laten ze graag zien hoe hun 7.000 vleesvarkens leven en verzorgd worden.



Superschone HyCare-varkensstal

Bartelt en Vianne werken elke dag met de gedachte ‘het kan altijd mooier en beter’. Die mentaliteit

zie je terug in de manier waarop ze hun bedrijf runnen. Op het moderne varkensbedrijf draait alles

om dierenwelzijn en kwaliteit. De varkens hebben het Beter-Leven-keurmerk en worden verzorgd

volgens het HyCare-concept. HyCare is een werkwijze waarbij alles draait om hygiëne, diergezondheid en comfort. Denk aan speciale coatings op de vloeren, een schone leefomgeving, veilig drinkwater en goede ongediertepreventie. Alles is erop gericht om de varkens gezond te houden, met minder stress en minder kans op ziekte. En dat zorgt niet alleen voor blije varkens, maar ook voor betere prestaties op het bedrijf en blije varkenshouders.



Varkens kijken en voer voelen

Tijdens je bezoek kun je via een paar grote pakken stro door de ramen naar de varkens in de stal kijken. Een overall en laarzen zijn dus niet nodig. Heb je weleens gezien wat varkens eten? Bartelt en Vianne laten je het graag zien. Het voer even voelen mag ook! Fan van vrachtwagens? Op het erf staat een vrachtwagen waarin de varkens normaal gesproken worden vervoerd, leuk om een kijkje te nemen. Heb je gewoon zin in een praatje met een kop koffie? Die staat klaar, en de thee ook, net als mensen die met plezier over hun werk, de dieren en hoe ze zorgen voor kwaliteit en welzijn vertellen.



Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Er is een springkussen en een speelplein met leuke activiteiten en lekkere snoepjes.

Rolstoelvriendelijk

Het erf van de familie Schanssema is redelijk rolstoelvriendelijk. Alleen het kijken naar de varkens is niet mogelijk voor rolstoelgebruikers. Let op: er is geen invalidentoilet aanwezig.

Praktische informatie

Carel Coenraadpolder 1, 9684 TS Finsterwolde

Zaterdag 13 en zondag 14 september van 10.00 tot 16.00 uur

Parkeren: op het erf, aangegeven met borden

Dit bedrijf is redelijk rolstoelvriendelijk (let op: varkens kijken via steiger is niet mogelijk met een

rolstoel)

Toilet aanwezig (geen invalidentoilet)

Eten & drinken: koffie, thee en water zijn gratis. Ook koekjes en snoepjes liggen klaar!

Bron: Pleun Leeijen

Catharina Glazenburg



