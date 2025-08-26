Nieuwe beleeftuin bij Zorgcentrum De Blanckenborg in Blijham feestelijk geopend

BLIJHAM – Onder een stralende zon is vanmiddag bij Zorgcentrum De Blanckenborg de nieuwe beleeftuin feestelijk geopend. Deze prachtige buitenruimte biedt bewoners de mogelijkheid om te genieten van geur, kleur, beweging en rust in de frisse buitenlucht.
De feestelijke middag werd muzikaal omlijst door Trijn en Roelof Braad. Bewoners van De Blanckenborg en de aanleunwoningen zaten gezellig buiten onder de parasols – geschonken door de cliëntenraad – en genoten van koffie, thee en luxe donuts.
Ontwerp en samenwerking
De tuin is ontworpen door Martin Knol, die advies kreeg van onder anderen de ergotherapeut, fysiotherapeut, facilitaire dienst en zorgmedewerkers van De Blanckenborg. De aanleg werd verzorgd door Hoveniersbedrijf Stevens en Kamphuis Bouw, met ondersteuning door vrijwilligers, de technische dienst, de cliëntenraad en de Vrienden van De Blanckenborg. De realisatie werd mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van Stichting Steunfonds CSA.
De naam onthuld
Na de speeches volgde een vrolijk moment: Christie Koopman, verkleed als bloemenmeisje, bracht een kruiwagen het terrein op. Samen met mevrouw Ria Schortinghuis onthulde zij het bord met de naam van de tuin. Uit de vele ingezonden suggesties werd gekozen voor: ‘De Borgtuin’.
Meer plannen voor de toekomst
Interim-directeur Dianne Burger vertelde dat er plannen zijn voor een verbouwing, waarbij de hoofdingang en receptie naar de Esweg worden verplaatst. Hierdoor ontstaat extra ruimte voor een woonkamer voor bewoners van de afdelingen Tulp en Krokus. Ook worden looproutes logischer ingericht, met rustige plekken waar dat gewenst is en meer levendigheid op andere plekken. Een grotere verbouwing of zelfs nieuwbouw wordt niet uitgesloten, maar dat proces zal nog enkele jaren in beslag nemen.
Welzijn van bewoners centraal
Bouwien de Vries benadrukte tijdens de opening het belang van de beleeftuin: “Even buiten wandelen vermindert stress, bevordert de nachtrust en het is goed voor de beweging. Daarnaast biedt de tuin gelegenheid tot contact met medebewoners en komen vaak dierbare herinneringen naar boven, omdat veel bewoners vroeger zelf een tuin hadden.”
De feestelijke middag werd afgesloten met een ijsje voor alle aanwezigen, aangeboden door de cliëntenraad. Het werd een gezellige bijeenkomst met veel belangstelling, vrolijke gezichten, muziek en zonneschijn.
Foto’s en tekst: Catharina Glazenburg
Video: Malou Vos