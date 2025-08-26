Sloeproeiers uit Delfzijl roeien de Great River Race in London

DELFZIJL – Op 20 september gaan de dames en heren van de Sloeproeivereniging uit Delfzijl als mix team naar London om een wedstrijd van 36.6 km te roeien over de rivier de Theems. De Great River Race is een jaarlijkse wedstrijd met dit jaar circa 2500 deelnemers. Voor het eerst in haar bestaan neemt ook Sloeproeivereniging Delfzijl deel aan deze wedstrijd.



Ter voorbereiding heeft men de hele zomer doorgetraind en wordt vooraf in Rotterdam de Maasrace (18 km) geroeid op 6 september. Ook staan er nog drie andere wedstrijden op de agenda , te weten; Langweer (15.5 km) 27 Sept., Grachtenrace Amsterdam (25.5 km) 11 okt. en ter afsluiting van het seizoen naar Leeuwarden (19.3 km) op 25 okt.



Deze wedstrijden kunnen plaatsvinden dankzij eigen bijdrage van de leden maar ook door onze sponsoren: Sendo Shipping, Inland Terminal Group, Groningen Seaport, Dekc Maritime, Koops Grondmechanica en INQAR Autoverhuur. Zonder hun was het niet mogelijk geweest. De vereniging stelt dit zeer op prijs.



Ook is de sloeproeivereniging dringend op zoek naar nieuwe leden. Ze zijn op zoek naar (stoere) vrouwen/meiden, mannen en jongens. De vereniging heeft twee roeisloepen: de ‘Nou-En’ (damessloep) en biedt plaats aan 6 roeisters en een stuurvrouw/man. De herensloep ‘Aludux’ biedt plaats aan acht roeiers en een stuurman/stuurvrouw.



Bij Sloeproeivereniging Delfzijl heb je de mogelijkheid om je grenzen te verleggen en dat doe je samen in een teamverband in gevecht tegen de weerselementen en de man met de hamer. Sloeproeien komt op karakter aan en op vertrouwen van je teammaten. Het verleggen van grenzen en jezelf overstijgen is iets om trots op te zijn als je over de finish komt met alle emoties. Heerlijk roeien op zout- en zoet water oftewel ontspanning door inspanning en met een beetje geluk een bruinvis of een zeehond spotten op de Eems waar getraind wordt.



De trainingsdagen en -tijden worden in overleg met elkaar bepaald en de ligplaats van de sloepen is in de haven van Delfzijl aan de steigers van de Eemsvissers.

De damessloep Nou-en heeft ondertussen een leeftijd bereikt van 68 jaar en ze gunnen deze dame haar pensioen. Daarom kijkt de vereniging naar een vervangende sloep en wel een acht persoons. Om dit mogelijk te maken zijn ze op zoek naar sponsoren die een deel aan de financiën wil bijdragen om een sloep aan te schaffen. Voor meer inlichtingen kan men contact opnemen met onze secretaris Richard Swart 06-25593097 of op FB voor meer informatie.

Bron: Laurens Mulder

Catharina Glazenburg