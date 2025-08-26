Vol programma bij Pekela Maritiem

PEKELA – De Stichtingen Siep&Co, Museum Kapiteinshuis Pekela en het Veenkoloniaal Museum Veendam hebben het initiatief genomen tot het organiseren van ‘Pekela Maritiem’. Een maritiem weekend om het rijke scheepvaart verleden van Pekela te laten herleven tijdens de landelijke open monumentendagen op 13 en 14 september 2025.
Uit heel Nederland hebben schippers van zeven schepen en drie opduwers, gebouwd in Pekela en omgeving in de periode van 1880 – 1930, toegezegd met hun schip naar Pekela te komen. De schepen zullen aanleggen aan de kade bij Siep&Co, Hendrik Westerstraat 22 te Oude Pekela.
Tijdens het weekend is er van alles te beleven:
12 september: Schepen arriveren in Oude Pekela
18.00-22.00 uur avondopening Museum Kapiteinshuis Pekela
13 september: Schepen zijn open voor bezichtiging
Open huis bij Siep&Co, klassieke vervoermiddelen en tractoren zijn aanwezig.
Demonstratie touwsplitsen
Zang en muziek door Krzysztof Groen
Draaiorgel de ‘Zwarte Dorus’ vrolijkt de activiteiten op met muziek
Jaarmarkt in Oude Pekela
14 september:
Schepen open voor bezichtiging
Demonstraties met modelboten door ‘Vaargroep Ekenstein’
Demonstratie metaal klinken
Hobbybeurs in Siep&Co, klassieke vervoermiddelen en tractoren zijn aanwezig.
Bron: Andries Brans
Foto’s: Pekela Maritiem
Catharina Glazenburg