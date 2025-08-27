Brandweer Ter Apel rukt uit voor twee branden

TER APEL, EMMER-COMPASCUUM – Brandweer Ter Apel is vandaag uitgerukt voor twee branden.
Rond kwart over één vanmiddag werd brandweer Ter Apel opgeroepen voor een buitenbrand aan de Molen A Laan in Ter Apel. Daar bleek een heg in brand te staan.
Rond negen uur vanavond werd brandweer Ter Apel gealarmeerd om hun collega’s van Emmer-Compascuum te assisteren bij een woningbrand aan de Tweede Koppelveenweg in Emmer-Compascuum. Het vuur woedde in een slaapkamer aan de voorkant van de woning. De brandweer had de brand snel onder controle en wist uitbreiding naar de rest van het huis te voorkomen.
Over de oorzaak van de brand is niets bekend.
Bron: Brandweer Ter Apel en RTV Drenthe
Catharina Glazenburg