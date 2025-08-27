Echtpaar Grupstra 65 jaar getrouwd

VEENDAM – Het echtpaar Henk Grupstra (87) en Renske Grupstra-de Groot (87) vieren vandaag hun 65-jarig huwelijk. Locoburgermeester Ans Grimbergen kwam het briljanten bruidspaar persoonlijk op hun huisadres feliciteren met een kopie van de originele trouwakte en een fraai boeket bloemen.
Het echtpaar leerde elkaar op 11 maart 1959 in café Smit in Wedde. “Liefde op het eerste gezicht” aldus Henk en Renske, die een jaar later trouwden in het gemeentehuis van Bellingwolde.
Uit het gelukkig huwelijk kwam 1 zoon en daar kwam een schoondochter bij en 2 kleinkinderen. 25 jaar geleden verhuisde het echtpaar naar Veendam.
Bron: Peter Panneman
