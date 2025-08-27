Echtpaar Ploeg 60 jaar getrouwd

NIEUWE PEKELA – Burgemeester Jaap Kuin heeft vanmiddag Peter en Peike Ploeg persoonlijk gefeliciteerd met hun 60-jarig huwelijk.
Op een verjaardag in hun jongere jaren sloeg de vonk tussen Peter en Peike over. Hun liefde bloeide op en in 1965 stapten ze in Groningen in het huwelijksbootje.
Hun gezamenlijke avontuur beperkte zich niet tot het ja-woord. Samen richtten Peter en Peike hun eigen circusbedrijf op: Circus Franckony. Tot 1999 stonden ze zowel als directeuren én als artiesten in de piste. In de zomermaanden reisden ze door binnen- en buitenland voor optredens, terwijl ze de winters doorbrachten in hun vaste woonplaats Nieuwe Pekela.
Vandaag viert het echtpaar hun diamanten huwelijk en blikt terug op 60 bijzondere jaren.
Bron en foto: Gemeente Pekela
Catharina Glazenburg