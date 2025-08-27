Echtpaar Van de Meent-Plomp viert diamanten huwelijk in Wedde

WEDDE – Een bijzondere mijlpaal voor Johannes van de Meent (04-02-1943, Utrecht) en Maria Wilhelmina Cornelia Plomp (22-08-1946, Vleuten): het echtpaar viert vandaag hun 60-jarig huwelijk.
Namens de gemeente Westerwolde bracht burgemeester Jaap Velema persoonlijk de felicitaties over. Als aandenken ontving het echtpaar een ingelijste kopie van hun originele huwelijksakte.
Liefde begon in het militair hospitaal
Het liefdesverhaal van Johannes en Maria begon in Utrecht, in het militair hospitaal. Maria werkte daar in de keuken en bracht eten rond. Johannes was opgenomen. Tijdens één van de rondes sloeg de vonk over en het begin van een levenslange verbintenis was een feit.
Het paar trouwde in Vleuten-De Meern. Net als veel jonge stellen destijds was het ook toen moeilijk om aan een woning te komen. Ze begonnen samen op een bovenverdieping die ze huurden van een oudere dame, kochten later een flat en verhuisden daarna naar een koopwoning.
Werk en gezin
Na zijn militaire dienst werkte Johannes bij Detam (Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen) in Utrecht, waar hij ervaring opdeed met automatisering en programmering. In 1975 moest hij wegens gezondheidsklachten vervroegd uit het arbeidsproces stappen. Maria stopte al op 19-jarige leeftijd met werken vanwege het huwelijk, zoals in die tijd gebruikelijk was.
Het echtpaar kreeg drie kinderen en inmiddels maar liefst achttien kleinkinderen. Toen zij merkten hoezeer ze het oppassen op de kleintjes misten, besloten ze 18 jaar geleden te verhuizen naar Wedde. Daar kochten ze een oud boerderijtje aan de Lageweg en lieten op het perceel een nieuwe woning bouwen.
Feest in huize Van de Meent
“In het mooiste stukje van Nederland wonen we,” vertelt Johannes trots. Vandaag viert het echtpaar dit bijzondere jubileum met kinderen, kleinkinderen en o.a. de twee broers van Johannes – een feestelijke dag vol herinneringen en dankbaarheid.
Catharina Glazenburg
Foto’s: Jan Glazenburg