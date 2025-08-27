Fietsen door het Hart van Drenthe

ELP – Ga mee en ontdek het Hart van Drenthe – een ruig, stil en uitgestrekt natuurgebied van maar liefst 5000 hectare. We verkennen het gebied rond De Holmers, waar het Amerdiep ontspringt: een van de bovenlopen van de Drentsche Aa. Hier begint het water zijn reis door een landschap vol verhalen.
Zondag 14 september 2025 | 14.00 – ca. 16.00 uur | ca. 20 km
Startlocatie: Werkschuur Staatsbosbeheer, Ieberen 1 bij Elp
Onderweg fietsen we langs een mysterieus meer met drie namen en volgen we de kronkelende Elperstroom, die zich door het gelijknamige Natura 2000-gebied slingert. De Drentsche Aa gidsen vertellen onderweg over het Drents Plateau: over wat zich diep onder onze voeten afspeelde in de ijstijden én over de recente veranderingen boven de grond.
Het Hart van Drenthe ontwikkelt zich stap voor stap tot een nieuwe wildernis. Staatsbosbeheer laat het bos hier grotendeels met rust – oude paden verdwijnen, de natuur neemt het over. Tijdens deze tocht beleef je hoe stilte, ruigte en verwildering samenkomen in een uniek stukje Drenthe.
Praktisch:
– Neem je eigen fiets mee
– Aanmelden verplicht via: drentscheaa@ivn.nl
– Deelname is gratis
– Na afloop is er gelegenheid tot het geven van een vrijwillige bijdrage aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa
Bron: Nationaal Park Drentsche Aa
Catharina Glazenburg