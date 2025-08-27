Geplande concerten in kerkje Oudeschans

OUDESCHANS – Op 21 september start in de Garnizoenskerk vanwege het 50 jarig jubileum concerten in Oudeschans het feestelijk concertseizoen. Dit zijn de geplande concerten in het najaar van 2025 en het voorjaar van 2026:

Zondag 21 september: Bruisend openingsconcert: Cinquenta

Zes musici spelen een muzikale mix van composities die -door de tijd heen- in ons kerkje bijzonder werden gewaardeerd; van het licht klassiek repertoire tot aan Mozart, salon- en Romani-muziek. Bassist Tim Nobel laat ons kennismaken met een romantisch strijkkwintet van de niet zo bekende componist George Onslow (1784-1853). Hij wordt wel de Franse Beethoven genoemd.

Zondag 19 oktober: Dutch String Collective (vijf strijkers, piano en verteller)

Schubert’s levensverhaal is een muzikale en theatrale voorstelling, waarin zijn prachtige muziek is geplaatst in de context van het dramatische korte leven van de beroemde componist. Hij stierf op zijn 31ste. Spelidee en tekst: Marieke de Bruijn.

Zondag 16 november: Wat klinkt er mooier dan één cello? ’N NNO Cellokwartet

De bezetting van dit ensemble bestaat uit vier topcellisten van het NNO: JanYpe Nota, Noelle Weidmann, Corine ’t Hoen en Isabel Vaz. Op het programma werk van Georg Philipp Telemann, Julius Klengel, George Gershwin en Arvo Pärt. Deze 90 jarige Estlandse componist is één van de belangrijkste componisten van sacrale muziek. zoals Spiegel im Spiegel.

Zondag 21 december: Klassiek Midwinterprogramma met ensemble Lumaka

De vier musici: Miriam op harp, Jana op fluit, Martina op altviool en Charles op cello, spelen een programma vol winterse klanken, zoals Carol of the bells, Schuberts Ave Maria en veel meer. Een concert met kaarsen, kerstboom en Glühwein.

Zondag 15 februari: Rendez-vous im Kaffeehaus

Deze maand is het 50 jaar geleden dat de welkomstwoorden: ” Welkom dames en heren in ons net gerestaureerde Garnizoenskerk voor ons allereerste concert. Fijn dat het mooi vol zit”, werden uitgesproken. Nu zijn ze 450 concerten verder……..

De vijf muzikanten van het Bremer Kaffeehaus orkest brengen met hun charme, humor en stijl een programma vol salonmuziek en licht klassieke werken, gespeeld met een aanstekelijk enthousiasme. Droom deze ochtend in het kerkje voor even weg naar de wereld van de Weense cafés en Parijse salons… én denk aan de snert in de pauze..

Zondag 22 maart: mini Matthäus Passion (let op aanvang 15.30 uur)

Tien vocalisten en twee musici bezorgen u een onvergetelijke middag met een ongeveer anderhalf uur durende voorstelling. De bekende delen zoals ‘Erbarme dich’, Sind Blitze, sind Donner en het slotkoor : Wit setzen uns mit Tränen nieder worden gespeeld. Intiem en ontroerend.

Zondag 12 april: Het Prins Claus Conservatorium presenteert Jong Talent op weg naar het concertpodium.

De invulling is jaarlijks een verrassing, maar de jonge musici uit de Jong Talent Klas en studenten uit de bachelor opleiding weten het publiek al meer dan 25 jaar te ontroeren.

Zondag 10 mei: Cserebogár

Hun eerste concert bij ons was zeer spraakmakend. Reden om door de jaren heen dit ensemble weer naar Oudeschans te halen, En altijd weer een feestje. Een concert met opzwepende en hartstochtelijke muziek uit Hongarije, Roemenië en andere windstreken. Vijf muzikanten, aangevuld met……………………

De concerten starten steeds om 11.30 uur

Bron: Ruud Hemmen

Catharina Glazenburg