Groninger Landschap koopt Ambonezenbosje

HONGERIGE WOLF – Het Groninger Landschap heeft 26 augustus jl. het Ambonezenbosje,in de Carel Coenraadpolder verworven om natuur, landschap en cultuurhistorie te behouden. Het gaat om een bosperceel van 2,25 hectare en een voormalig munitiedepot uit de Tweede Wereldoorlog, dat is omgebouwd tot recreatiewoning.

Het Ambonezenbosje, gelegen aan de Dollarddijk bij buurtschap Hongerige Wolf, is niet zomaar een bosje. Het terrein is vooral bekend door de periode dat er Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen hier waren gehuisvest, van 1953 tot 1961. De gedwongen ontruiming van het kamp in december 1961 liet diepe indrukken achter bij de Molukse gemeenschap.

Daarvoor, tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd op het terrein een onderdeel van de Duitse kustbatterij Dollart Süd gebouwd. Na de oorlog deed het terrein nog dienst als interneringskamp voor NSB’ers en als Rijkswerkinrichting.

Hugo Dokter, hoofd erfgoed van Het Groninger Landschap: “We zijn erg blij dat we het Ambonezenbosje op deze manier veilig kunnen stellen. Het is een klein bosje, maar met een grote betekenis voor de omgeving en de mensen die er hebben geleefd. Dat zullen we koesteren.”

Meer natuur, meer verhalen

Het bos, dat nu vooral bestaat uit essen, wordt omgevormd tot een soortenrijk en gelaagd natuurbos met meer variatie aan bomen en struiken. Daarmee ontstaat er ruimte voor vogels, zoogdieren, insecten en vleermuizen. Tegelijk wil Het Groninger Landschap met de Molukse gemeenschap in Groningen in gesprek over het in beeld brengen van haar verhaal op deze bijzondere plek.

Betekenis voor de regio

Het Ambonezenbosje is een groene oase in het agrarische landschap. Hier vinden zoogdieren en vogels een toevluchtsoord in een verder weids landschap. Het Ambonezenbosje ligt in de buurt van andere natuurgebieden van Het Groninger Landschap, zoals Polder Breebaart, Punt van Reide en Dollardkwelders. De aankoop is een meerwaarde voor het versterken van natuur en cultuurhistorie in de regio.

Het Groninger Landschap heeft voor de aankoop van het Ambonezenbosje een financiële bijdrage ontvangen van het Cultuurfonds, mede dankzij het Helena Vrucht Fonds.

Bron/foto’s: Het Groninger Landschap/Marco Glastra

Catharina Glazenburg