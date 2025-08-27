Huisarts Feis stopt, dokterspraktijk B75 neemt patiënten over

OUDE PEKELA – Dokter Feis gaat na ruim 41,5 jaar met plezier en toewijding in Oude Pekela gewerkt te hebben met pensioen. Per 1 september 2025 stoppen de werkzaamheden en daarmee wordt huisartsenpraktijk Feis beëindigd.
Toen enkele jaren geleden duidelijk werd dat dit moment zou komen, is huisartsenpraktijk Feis direct begonnen met het zoeken naar een geschikte opvolger en een passende locatie in Oude Pekela. De wens was altijd om de patiënten te koppelen aan een vaste huisarts, op een vertrouwde plek. Ondanks alle inspanningen is dat helaas niet gelukt. Wel kan de huisartsenpraktijk melden dat huisarts Roelfsema van praktijk B75 Nieuwe Pekela bereid is om de zorg voor de patiënten van dokter Feis voort te zetten.
Vanaf 1 september worden patiënten geholpen door waarnemers, onder supervisie van Dr. Roelfsema. De praktijk zal onder zijn verantwoordelijkheid worden voortgezet vanuit locatie Molenhof in Oude Pekela. Zo blijft de zorg toch dichtbij. De zorg voor de Oekraïners zal worden opgepakt en gecontinueerd onder leiding van de projectleider van de gemeente Pekela.
De afgelopen jaren heeft u wellicht gemerkt dat er in de huisartsenzorg veranderingen plaatsvinden. Afspraken zijn soms met assistentes of praktijkondersteuners in plaats van de huisarts, meer triage aan de telefoon en een andere manier van plannen. Dat zijn landelijke ontwikkelingen. Onze inzet is altijd geweest om, ondanks deze veranderingen, het persoonlijke contact en de continuïteit van zorg te behouden.
Het afscheid nemen valt huisartsenpraktijk Feis niet licht. De praktijk heeft haar patiënten goed leren kennen en veel met hen meegemaakt. ‘Oude Pekela is een hechte gemeenschap, dat ik van sommige families 4 generaties in mijn praktijk heb, vind ik heel bijzonder. In het begin was het plat Gronings van de Pekelders even wennen. Maar al snel wisten we wat er bedoeld wordt met ‘Pien ien mien pokkel,” aldus dokter Feis. Hij en zijn vrouw bedanken iedereen voor het jarenlange vertrouwen en wensen iedereen het allerbeste in goede gezondheid.
De zorgverlening voor de patiënten van dokter Feis vindt per 1 september 2025 plaats vanuit woonzorglocatie De Scholtenswijk 1 9665 KN Oude Pekela. Het telefoonnummer van de praktijk is per 1 september 0597-612550
Bron: Gemeente Pekela
Catharina Glazenburg