Hulpdiensten rukken uit voor brand appartement Woonservicecentrum De Breehorn (Update)

VEENDAM – Vanavond is brand in een appartement van Woonservicecentrum De Breehorn uitgebroken.
Rond kwart voor tien vanavond is brandweer Veendam uitgerukt voor een brand in een appartement van Woonservicecentrum De Breehorn aan de Boven Westerdiep in Veendam. Vanwege de brand en ontruiming van minder zelfredzame mensen heeft Veiligheidsregio opgeschaald naar grote brand. De brandweer heeft assistentie van het droneteam van brandweer Winsum, brandweer Hoogezand en Annen.
Een woning op de bovenste etage staat vol rook.
Update:
De brandweer heeft de brand geblust en op het dak een controle gedaan op doorslag.
De vleugels op de derde verdieping werden ontruimd. Een aantal mensen is zelfstandig of met behulp van de hulpdiensten uit het pand gehaald en gezien door ambulance personeel.
Bron: Veiligheidsregio Groningen
Foto’s: Peter Panneman en Teunis Streunding
Catharina Glazenburg