DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Haren

In de nacht van vrijdag op zaterdag vond om één uur bij de kermis aan de Rütenbrocker Hauptstraße in Haren een ruzie tussen meerdere personen plaats. Toen een 37 jarige man de boel wou sussen werd hij op de grond gegooid en door drie personen geschopt. Hij raakte daarbij gewond. De politie is op zoek naar deze drie personen. Getuigen worden verzocht contact met de politie van Haren op te nemen 05932 72100.

Sögel

Gisteren vond tussen 15.30 en 15.45 uur op de parkeerplaats van de Combi aan de Wahner Straße in Sögel een ongeval plaats. Een 25 jarige bestuurster van een VW Polo reed achteruit tegen twee geparkeerde auto’s aan. De jonge vrouw verliet kort de plaats van het ongeval om haar gegevens te noteren. Bij terugkomst zag ze dat een van de beschadigde voertuigen was weggereden – vermoedelijk zonder dat de bestuurder de schade had opgemerkt. De auto in kwestie is een Audi A3, vermoedelijk een ouder model. Er zijn aanwijzingen dat het kenteken EL-MW ? is. De auto lijkt schade aan de rechterachterzijde te hebben. De eigenaar wordt verzocht contact op te nemen met de politie van Sögel 05952/93450.

Weener

De politie doet onderzoek naar meldingen dat een persoon zich in de omgeving van een speeltuin opvallend gedrag vertoonde. Getuigen worden verzocht contact met het bureau in Weener op te nemen.

Papenburg

Om 9.10 uur vanmorgen vond op het Hauptkanal links een ongeval plaats. Een onbekende automobilist reed vanuit de richting van het Gasthauskanal naar de B70. Hij kwam links in de berm terecht en botste daar tegen een geparkeerde grijze Hyundai. De schade wordt op 1.000 euro geschat.

Tussen donderdag 21 augustus 10.30 en dinsdag 26 augustus 16.00 uur is aan de Hermann-Brandi-Straße – Russellstraße in Papenburg een onbekende automobilist tegen een omheining van een tuin gereden. De schade bedraagt 500 euro.

Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen 04961/9260.