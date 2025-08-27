Spannende spionagefilm Black Bag in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Het nieuwe filmseizoen in Filmhuis vanBeresteyn gaat weer van start.
Maandagavond 8 september begint het nieuwe seizoen direct met een knaller: de spannende film Black Bag. Een heerlijke mix van James Bond en Agatha Christie, met topacteurs in de hoofdrollen.
Black Bag is een meeslepend spionagedrama over de deskundige intelligence agents George Woodhouse (Michael Fassbender) en zijn geliefde vrouw Kathryn (Cate Blanchett). Wanneer Kathryn verdacht wordt van landverraad wordt George geconfronteerd met de ultieme test: loyaliteit aan zijn huwelijk of aan zijn land.
Black Bag is gratis te zien voor Filmhuisleden.
Datum: maandag 8 september 2025
Inleiding: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Catharina Glazenburg
Bron: vanBeresteyn