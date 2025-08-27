Veendammer tegelzetter Tolga Kuiper genomineerd voor het NK Tegelzetten

VEENDAM – Tegelzetter Tolga Kuiper uit Veendam neemt op 3 oktober deel aan het NK Tegelzetten in Apeldoorn. Hoewel Tolga al jaren actief is in de tegelbranche en beschikt over ruime ervaring, is deelname aan een nationale competitie voor hem een geheel nieuwe uitdaging.
Tolga Kuiper werd onlangs benaderd door een vertegenwoordiger en technisch adviseur van Sika, wereldwijd marktleider in tegellijmen. Sika werkt met dertien toonaangevende merken, waaronder het vakmerk SCHÖNOX – een naam die binnen de branche staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Volgens Sika beschikt Tolga Kuiper over uitzonderlijke vakkennis, ervaring en een sterke reputatie in Veendam en ver daarbuiten, en zien zij in hem een serieuze kanshebber voor de titel.
Tolga zelf reageert bescheiden:
“Ik voel me vereerd dat ik hiervoor ben benaderd. In mijn omgeving werken veel uitstekende tegelzetters, dus ik wil niet te snel naast mijn schoenen lopen. Toch grijp ik deze kans met beide handen aan om te laten zien dat ik mijn vak beheers en met plezier uitoefen.”
Tijdens het SikaNow Event op 3 oktober nemen de beste tegelzetters van Nederland het tegen elkaar op. De vakjury beoordeelt de deelnemers op vakmanschap, precisie en creativiteit. De winnaar wordt bekroond tot Sika Tiling Champion of the Netherlands en vertegenwoordigt ons land van 24 t/m 27 oktober tijdens de wereldfinale in Hong Kong.
Dat Sika vertrouwen heeft in Tolga blijkt wel: het bedrijf vroeg hem alvast of zijn reisdocument in orde is, zodat hij – mocht hij winnen – zonder problemen kan afreizen naar Hong Kong.
Bron: Peter Panneman
Catharina Glazenburg