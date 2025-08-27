Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Vandaag waren de wandelcoaches van WandelenWerkt neergestreken inBellingwolde, om vanuit daar hun wekelijkse wandeling te laten vertrekken.

Op woensdag 27 augustus hadden de wandelcoaches van WandelenWerkt als vertrekpunt gekozen voor MOW/Museum Westerwolde in Bellingwolde. Dit museum staat aan de Hoofdweg en is gehuisvest in het achterhuis van een voormalig herenhuis. Het voorhuis van dit pand werd in de Tweede Wereldoorlog totaal vernield. In 1977 werd het pand/museum uitgebreid met een nieuwe vleugel.

Daar stond, zoals gebruikelijk, om 8.45 uur de koffie klaar en konden de wandelaars die zich vooraf hadden opgegeven zich melden bij de wandelcoaches. Ook deze dag weer de drie gebruikelijke afstanden van 6, 8 en 10 kilometer. De groep voor de 10 kilometer vertrok weer om 9.15 uur, maar voor het vertrek werd er eerst even een kort toespraakje gehouden. Het was voor de wandelcoach Mannie Kruizenga de laatste keer dat ze als coach mee zal lopen. Door werk en studie is het voor Mannie niet meer mogelijk haar taak als coach goed uit te voeren. Voor de bewezen diensten werd ze namens de groep door Robert Huitsing vriendelijk bedankt en bood hij haar namens allen een bloemetje aan. En omdat Mannie de wandelingen altijd in het begin van de week voorliep met haar hond werd deze ook niet vergeten en was er ook een presentje voor de hond. Mannie zal wel bij WandelenWerkt betrokken blijven voor het flyeren en het bijhouden van de website.

Na een daverend applaus door de wandelaars ging de eerste groep van start en vertrok via de Koloniesweg richting de Lethebrug over het B. L. Tijdenskanaal. Hier werd even stilgestaan en vertelde coach Robert over het initiatief van de heer Tijdens tot kanalisatie voor Westerwolde. Boelo Luijtjens Tijdens richtte de Vereniging ter bevordering van de kanalisatie van Westerwolde op. Door de vervening van het Bourtanger Veen en grote delen van Drenthe kampte Westerwolde met een enorme wateroverlast. Het veen fungeerde als het ware als een grote spons die het water vasthield. In 1893 verscheen er het plan, gemaakt door ing. A.J.H. Bauer en werd er overgegaan tot het graven van het Ruiten Aa kanaal. Dit kwam in 1920 gereed.

Tijdens het vervolg van de wandeling door het gebied de Lethe gaf Robert ook hier op verschillende plekken uitleg over de historie van dit gebied. Zo vertelde hij bij grenspaal 186 over hoe de grens tussen Nederland en Duitsland tot stand is gekomen. Dat bleek nog niet zo eenvoudig te zijn geweest. Verschillende belangen speelden hierbij een rol, zowel politieke als ook religieuze belangen. En dat dit niet in een ver verleden zo was bleek bij de uitleg bij de Wymeersterbrug. Toen het B.L. Tijdenskanaal gereed was gekomen bleek de rijksgrens wisselend door het kanaal te gaan. Er zijn op verschillende plekken tussen beide landen grondruilingen gedaan om het kanaal in zijn geheel door Nederlands grondgebied te laten stromen. De grens loopt nu aan de Duitse kant direct over de kanaaldijk.

Vanaf de Wymeerster brug ging de wandeling verder over de kanaaldijk om daarna weer af te buigen richting Bellingwolde. En weer aangekomen bij het museum stond daar voor de liefhebbers de soep met brood weer klaar.

Tekst en foto’s: Jan Bossen

