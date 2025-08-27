Vervanging openbare verlichting Bourtange

BOURTANGE – Volgende week zijn er werkzaamheden aan de openbare verlichting in Bourtange.
Vanaf dinsdag 2 september 2025 krijgen de nostalgische lantaarns in Bourtange een nieuw binnenwerk. CityTec vervangt de oude onderdelen door energiezuinige led-modules.
Van buiten zie je straks geen verschil, maar van binnen brandt er een slimme, zuinige lamp. Het gaat in totaal om 90 lichtpunten, vooral in de vesting.
Waar wordt er gewerkt?
- Batterijenstraat (7)
- Bisschopsweg (24)
- Commandeurstraat (5)
- Kapitein Prottstraat (7)
- Kazernestraat (4)
- Kruitstraat (6)
- Marktplein (5)
- Meestraat (5)
- Oude Wallen (6)
- Vestingstraat (6)
- Vriesseweg (14)
- Willem Lodewijkstraat (1)
Bron: Gemeente Westerwolde
Catharina Glazenburg