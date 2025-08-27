Video van de single: Proost Met Ons, van Mentally Young

BELLINGWOLDE – Wat begon als een spontane jamsessie in Bellingwolde is inmiddels uitgegroeid tot een energieke coverband. Mentally Young, gevormd door een groep enthousiaste muzikanten, staat klaar om hun eerste eigen single te lanceren: Proost Met Ons.
Van jammen naar een band
Enkele jaren geleden besloot een aantal muzikanten uit Bellingwolde en omstreken samen te komen om muziek te maken. De klik was er meteen en zo werd Mentally Young geboren. Corona en persoonlijke omstandigheden zorgden voor enkele wisselingen in de bezetting, maar ondanks alles wist de band drie succesvolle optredens te geven, met repertoire van de jaren ’60 tot nu.
Anno 2025 is de formatie stabiel en zelfs bezig met uitbreiding; er wordt gekeken naar een extra toetsenist om het geluid van de band verder te verrijken.
Eerste eigen single
Naast covers ontstond het idee om een eigen nummer op te nemen. Dit resulteerde in Proost Met Ons, opgenomen bij Audio Studio de Fabriek in Veendam onder begeleiding van Dik Pomp. De videoclip werd verzorgd door Wiktor Moorlag en Eleonora Rosso van RTVGO.
De officiële release van de single vindt plaats op zaterdag 23 augustus om 15.30 uur in het programma Café Martini van Stephan Kosters bij RTV Noord. Daarna zal Geert Hakze van Showbizzinfo zorgen voor verdere verspreiding bij diverse radiostations.
“Het is een positief liedje waarmee we willen zeggen: kijk vooruit en geniet van het leven,” aldus de bandleden. Bijzonder detail: Proost Met Ons verschijnt zowel in een Nederlandstalige als in een Gronings dialectversie.
De bandleden van Mentally Young
- Tekst & compositie: Bart Kruizinga (Bellingwolde)
- Drums: Harry de Groot (Winschoten)
- Saxofoon: Willem van der Laan (Bellingwolde)
- Basgitaar: Bob Meijer (Oostwold)
- Gitaar / backing vocals: Wout Kuiper (Bellingwolde)
- Gitaar / backing vocals: Evert Kruizinga (Winschoten)
- Leadzang: Bart Kruizinga (Bellingwolde)
Bron: Mentally Young
Catharina Glazenburg