Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.
Welke interviews kunt u vandaag verwachten:
09.15 uur Malou reportage (beleeftuin Blanckenborg)
09.45 uur Rebecca Roelans-Kruize over Muziek vitamines
10.15 uur Chris Kruizinga over 80 jarig jubileum voetbalvereniging ASVB
10.45 uur Jelka Vale over de nacht van de Vleermuis
11.15 uur Malou reportage
11.45 uur Erich Wünker over Gezond Groningen in Winschoten
Presentatie: Linda Koops
Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.
Wilt u een uitzending terugluisteren? Klik dan HIER, zoek GOUD, de datum en, indien bekend, de tijd dat het item werd uitgezonden.
Catharina Glazenburg
Bron: Groningen1