Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 27 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ WARME WOENSDAG | MORGEN WAT BUIEN

Er zijn ook vandaag nog mooie zonnige perioden die afwisselen met wolkenvelden. Een klein buitje is mogelijk maar het wordt een warme dag want de maximumtemperatuur is 25 á 26 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit zuidwest tot zuid: windkracht 2 tot 3.

Vanavond en vanacht is er in grote lijnen weinig verandering (opklaringen en soms bewolkte perioden), maar morgen is het de meeste tijd bewolkt en morgenmiddag gaat er af en toe regen vallen. Maximumtemperatuur nog steeds rond 25 graden en morgen en een zwakke tot matige variabele wind.

Morgenavond zijn er ook nog een paar buien maar vrijdagnacht zijn er opklaringen en die gaan overdag af en toe zon geven. Het is vrijdag lang droog, in de avond valt er af en toe regen. Zaterdag is het wisselvalliger met af en toe regen en vooral meer wind: zaterdagavond staat er windkracht 5 tot 6. Middagtemperaturen in het weekend rond 21 graden.