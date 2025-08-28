Boomgaard Vlagtwedde in volle bloei: inwoners welkom om te plukken

VLAGTWEDDE – De boomgaard in Vlagtwedde staat er dit jaar prachtig bij. De bomen hangen vol met pruimen en peren. Het bestuur nodigt inwoners van het dorp dan ook van harte uit om langs te komen en voor eigen gebruik wat fruit te plukken. Daarbij wordt wel gevraagd om voorzichtig om te gaan met de bomen en takken.
De boomgaard, gelegen achter de gymzaal aan de Wischmei, wordt al jaren door vrijwilligers onderhouden. Bestuurslid Rinck Zevenberg vertelt: “In het najaar plaatsen we bij de ingang een insectenhotel om de boomgaard nog uitnodigender te maken. Zelf neem ik ook graag wat peren mee om te stoven met rode wijn of er siroop van te maken. Je kunt er zelfs perenstroop van maken, net als bij appels.”
Hoewel de boomgaard volop in bloei staat, is er ook een keerzijde: er is een tekort aan helpende handen. “De bomen moeten af en toe gesnoeid worden en daar zijn vrijwilligers hard bij nodig,” aldus Zevenberg. “Ik vind het prachtig om in de natuur bezig te zijn. Vroeger was ik boswachter, en nu doe ik dit als vrijwilliger. Het is geweldig om iets terug te doen voor de natuur.”
Wie interesse heeft om te helpen als vrijwilliger, of gewoon wil genieten van het fruit, is van harte welkom in de boomgaard van Vlagtwedde.
Malou Vos