Eerko en Catharina Orsel vieren diamanten huwelijk

PEKELA – Burgemeester Jaap Kuin bracht woensdagmiddag een felicitatiebezoek aan Eerko (83) en Catharina Orsel (79) ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk.
Het stel leerde elkaar kennen tijdens een muziekavond. Eerko was direct gecharmeerd van Catharina en vroeg via haar zus of zij met hem uit wilde gaan. Enkele jaren later gaven zij elkaar, op 23- en 19-jarige leeftijd, het ja-woord.
Samen kregen ze twee dochters en een zoon. Ook is er een kleinzoon, die momenteel fiscaal recht studeert. Vandaag vierde de familie het diamanten huwelijk thuis. Binnenkort staat er ook nog een gezamenlijk etentje op het programma om het jubileum nog eens extra te vieren.
Muziek speelt een grote rol in hun leven. Eerko, afgestudeerd aan het conservatorium in Leeuwarden, was jarenlang actief als accordeonist en dirigeerde later koor De Zwalkers. Catharina sloot zich ook aan als zangeres, al twijfelde ze aanvankelijk aan haar zangkwaliteiten. Eerko wist haar te overtuigen: ‘Iedereen die kan praten, kan ook zingen.’
Zestig jaar huwelijk onderstreept hun gezamenlijke overtuiging: liefde en muziek brengen mensen samen.
Bron en foto: Gemeente Pekela
Catharina Glazenburg