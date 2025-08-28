Gregory Page verzorgt optreden in de Staakenborgh

BOURTANGE – Gregory Page verzorgt op 16 oktober een solo-optreden in de Staakenborgh, Vlagtwedderstraat 33 te Bourtange.
Gregory Page komt naar Nederland met een gloednieuwe show ‘Page Center Stage’. Op 16 oktober komt hij naar de Staakenborgh. Inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang optreden om 20.15 uur.
Het in 2023 verschenen album noemde Gregory Page met een knipoog ‘Modern Man’. Zijn grote liefde ligt immers bij de crooners uit vervlogen tijden, oude koffergrammofoons en gedeukte hoeden. Een liefde die hij met heel veel mensen deelt. De concerten van de innemende singer-songwriter, gitarist, dichter en entertainer zijn een kruising tussen muziek en cabaret, met veel prachtige songs, korte verhalen en humoristische poëzie. Zijn dromerige, romantische luisterliedjes grijpen terug op de jazz en folklore uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw, zijn commentaar op het leven charmeert velen. Komend seizoen is Page in zijn geliefde Nederland te bewonderen met een gloednieuwe show ‘Page Center Stage’. Je hoort nummers van zijn kersverse album ‘Up A Tree’ en ongetwijfeld doet hij een greep in zijn met ruim dertig album rijkgevulde schatkist. www.gregorypage.com
Dromerige luisterliedjes, korte verhalen en humoristische poëzie. 8Weekly over een eerdere tournee: “Een stijlvol en subtiel genot voor het oor. Gregory Page laat een onuitwisbare indruk achter op een bijzondere avond: nostalgisch en toch helemaal van deze tijd. Page doet precies waar hij goed in is: mooie liedjes maken.” Altcountryforum over een eerdere tournee: “De innemende en charmant ogende romanticus Gregory Page, die in een welverdiende volle zaal hartelijk door het publiek wordt verwelkomt, weet de mensen met zijn liedjes en talloze korte anekdotes een glimlach op hun gezicht te bezorgen.”
Bron: Laura Smidt/ de Staakenborgh
Catharina Glazenburg