Kinderkleedjesmarkt in centrum Stadskanaal

STADSKANAAL – Centrum Stadskanaal organiseert op zaterdag 6 september een kinderkleedjesmarkt voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De markt vindt plaats in het centrum van Stadskanaal en duurt van 13.00 tot 17.00 uur.
De kinderkleedjesmarkt geeft jonge verkopers de kans om speelgoed, boeken, spelletjes en andere spullen een tweede leven te geven. Zo ontdekken kinderen op een speelse manier hoe leuk het is om te handelen en bewust met spullen om te gaan. Bezoekers kunnen ondertussen snuffelen en profiteren van mooie vondsten in een ongedwongen sfeer.
De markt is onderdeel van de activiteiten waarmee Centrum Stadskanaal het centrum aantrekkelijk en levendig houdt. Het evenement trekt ieder jaar veel bezoekers en stimuleert kinderen om hun creativiteit en ondernemerschap te laten zien.
Aanmelden
Het is nog mogelijk een plek te bemachtigen. Aanmelden is verplicht. Dit kan tot en met vrijdag 5 september om 18.00 uur bij Intertoys in Stadskanaal. Deelname is gratis. Na inschrijving ontvangen de kinderen een vaste plek toegewezen. Deelnemers mogen hun plek vanaf 12.00 uur opbouwen.
Bron: Carin Heutinck
Catharina Glazenburg