DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
In de nacht van vrijdag op zaterdag vond rond 01.00 uur vond in de Emsstraße in Haren een opmerkelijke overval plaats. Een 16-jarige reed op zijn scooter richting de Kirchstraße toen hij bij een pizzeria werd aangehouden door twee jongemannen. De daders deden zich voor als politieagenten en bevalen de tiener zijn scooter te parkeren en de sleutel af te geven. Toen hij weigerde, sloeg een van de mannen hem herhaaldelijk op zijn helm. Vervolgens hielden de daders de 16-jarige vast en probeerden zijn scooter te stelen. Het slachtoffer wist zich echter los te rukken. De scooter werd korte tijd later teruggevonden in de buurt van de plaats delict. Het signalement van de twee daders luidt als volgt:
- Dader 1: circa 170 cm lang, circa 18 jaar oud, slank postuur,
kort donkerblond of bruin haar, draagt een lichtblauwe spijkerbroek en een
donkere top
- Dader 2: circa 185-190 cm lang, eveneens circa 18 jaar oud,
stevig postuur, zwarte broek (mogelijk een joggingbroek) en een zwarte
trui
De 16-jarige raakte ongedeerd, maar is nog steeds diep aangedaan door het incident.
De politie is een onderzoek gestart en vraagt getuigen die die nacht verdachte waarnemingen hebben gedaan in Haren – met name in de omgeving van de Emsstraße, de Kirchstraße of rond het schoolplein – contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931/9490.
Tussen 23 augustus 6.00 en 25 augustus 10.25 uur is aan de Emmelner Straße een ruit van een bushokje vernield. Getuigen worden verzocht contact met de politie van Haren op te nemen 05932 72100.
Meppen
Zaterdagavond zijn rond 21.35 uur op de Meppener Straße (K 203) in de wijk Versen twee auto’s met de spiegels tegen elkaar gebotst. Een 45 jarige bestuurder van een Peugeot botste in een bocht met zijn buitenspiegel tegen een witte personenauto, die op de verkeerde weghelft reed. Hierdoor ontstond schade. de bestuurder van de witte auto is doorgereden. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Meppen via 05931/949-0.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg