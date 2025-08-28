Leden Stichting Bovem ploegen akker in Smeerling

SMEERLING – Zaterdag wordt in Smeerling met historische trekkers een akker aan de Onstwedderweg geploegd.
Zaterdag a.s. gaan leden van Stichting Bovem met historische trekkers aan de Onstwedderweg, tussen Smeerling en Onstwedde, een akker van de familie Sassen ploegen. Op 16 augustus j.l. werd daar door de stichting met een zichtmachine de rogge geoogst.
Het perceel heeft de status van natuurgebied. Jaarlijks wordt er rogge ingezaaid. Er wordt geen gebruik van meststoffen gemaakt.
Aanvang 10.00 uur.
U bent welkom om te komen kijken.
Bron: Stichting Bovem
Catharina Glazenburg