Nieuw Inspiratiepunt in Vesting Bourtange feestelijk geopend

BOURTANGE – Woensdag is in Vesting Bourtange het nieuwe Inspiratiepunt feestelijk geopend. Deze nieuwe toevoeging aan het bezoekerscentrum moet de ruim 80.000 tot 100.000 jaarlijkse bezoekers inspireren om ook de rest van de regio te ontdekken.
Het Inspiratiepunt laat bezoekers op een interactieve manier kennismaken met de toeristische en recreatieve mogelijkheden in Westerwolde, Oldambt en de Veenkoloniën. Via moderne schermen ontdekken bezoekers dat er buiten de historische vesting nog veel meer te beleven valt.
Van wandelingen door het groene landschap en de rijke historie van Westerwolde, tot fietsroutes door de uitgestrekte graanvelden van Oldambt en het ervaren van het unieke erfgoed van de Veenkoloniën – elk gebied komt tot leven in een inspirerende presentatie.
Regionale samenwerking
Het Inspiratiepunt is een gezamenlijk initiatief van de regio’s Westerwolde, Oldambt en de Veenkoloniën (ZO Groningen) en Vesting Bourtange. De realisatie werd mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de gemeenten Westerwolde, Stadskanaal, Pekela, Veendam en Oldambt, evenals via LEADER Oost-Groningen.
Feestelijke opening
Tijdens de feestelijke opening waren onder anderen aanwezig:
- Wethouder Giny Luth
- Elsa Weelink, directeur Marketing Groningen
- Hendri Meendering, vestingmanager Bourtange
- Edwin van der Woude, directeur Stichting ZO Groningen
Na de toespraken genoten de genodigden van hapjes en drankjes en kregen zij uiteraard de kans om het nieuwe Inspiratiepunt zelf te ontdekken.
Met deze toevoeging wil Vesting Bourtange bezoekers niet alleen een bijzondere historische ervaring bieden, maar ook inspireren om de veelzijdigheid van de omliggende regio te verkennen.
Foto’s: Anneke de Vries
Catharina Glazenburg