Nieuwe woningen in Buitenwoel: 28 betaalbare koopwoningen

VEENDAM – In de wijk Buitenwoel komt een nieuwbouwproject met 28 betaalbare koopwoningen. De gemeente Veendam heeft hiervoor, na een openbare tenderprocedure, samen met WVG Ontwikkeling en Gebroeders Benus een overeenkomst getekend.
Duurzaamheid & woningen voor iedereen
Met dit project zet de gemeente een stap in de uitvoering van de Woonvisie 2023–2027, waarbij wordt ingezet op betaalbare en toekomstbestendige woningen voor starters, doorstromers én jongeren vanuit Veendam en omgeving. Het project draagt bij aan een breed en gemengd aanbod dat past binnen de ambitie om inwoners langere tijd in Veendam te houden.
Het project, gelegen tussen de Mondriaanlaan en de Golflaan in de wijk Buitenwoel, voorziet in de bouw van 16 rijwoningen en 12 rug-aan-rugwoningen. Er geldt een zelfbewoningsplicht en kopers moeten een economische of sociale band hebben met de gemeente.
Als de voorbereidingen voorspoedig verlopen, start de bouw in Q2/Q3 2026. Voor omwonenden en belangstellenden wordt vooraf een informatieavond georganiseerd. Meer informatie is te vinden op www.golfkop.nl.
De gemeente verzorgt de inrichting van de openbare ruimte en ziet dit project als een belangrijke stap voor de leefbaarheid van Buitenwoel.
Bron: Gemeente Veendam
Catharina Glazenburg